بيلينجهام يسقط أوساسونا ويقود ريال مدريد للصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭)- ‬استعاد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬صدارة‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بفضل‭ ‬فوزه‭ ‬الكاسح‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬أوساسونا‭ ‬4‭ ‬

‭/‬صفر‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬فوز‭ ‬جيرونا‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬قادش‭ ‬1‭ /‬صفر‭.‬

وعاد‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬إلى‭ ‬الصدارة‭ ‬بعدما‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬جيرونا‭ ‬الوصيف‭ ‬وأربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬برشلونة‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والذي‭ ‬يلتقي‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬غرناطة‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬سانتياجو‭ ‬برنابيو،‭ ‬واصل‭ ‬النجم‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الشاب‭ ‬جود‭ ‬بيلينجهام‭ ‬توهجه‭ ‬بقميص‭ ‬الريال‭ ‬وسجل‭ ‬الهدفين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬التاسعة‭ ‬و54‭ ‬وتكفل‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬بتسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬65‭ ‬ثم‭ ‬أحرز‭ ‬خوسيلو‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬70

وافتتح‭ ‬بيلينجهام‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬التاسعة‭ ‬بعدما‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬داني‭ ‬كارفخال‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬ليسدد‭ ‬بالقدم‭ ‬اليسرى‭ ‬في‭ ‬الشباك‭.‬

وعاد‭ ‬بيلينجهام‭ ‬وأحرز‭ ‬ثاني‭ ‬أهدافه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬54‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تبادل‭ ‬التمرير‭ ‬بشكل‭ ‬رائع‭ ‬مع‭ ‬فيديريكو‭ ‬فالفيردي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسدد‭ ‬ببراعة‭ ‬في‭ ‬الشباك‭.‬

وأكمل‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬ثلاثية‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬65‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬فالفيردي‭ ‬،‭ ‬لينفرد‭ ‬النجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬بالمرمى‭ ‬ويراوغ‭ ‬حارس‭ ‬أوساسونا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسدد‭ ‬الكرة‭ ‬داخل‭ ‬الشباك‭.‬

وبعد‭ ‬خمس‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬أحرز‭ ‬خوسيلو‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬مستغلا‭ ‬التمريرة‭ ‬الطولية‭ ‬لفينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسدد‭ ‬الكرة‭ ‬بشكل‭ ‬رائع‭ ‬من‭ ‬يمين‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬لتسكن‭ ‬الشباك

وقبل‭ ‬ست‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬احتسب‭ ‬الحكم‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬لصالح‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬لكن‭ ‬خوسيلو‭ ‬اهدرها‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬رامون‭ ‬دي‭ ‬كارانزا،‭ ‬تعرض‭ ‬قادش‭ ‬لصدمة‭ ‬مبكرة‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬طرد‮

‬‭ ‬مهاجمه‭ ‬الفنزويلي‭ ‬داروين‭ ‬ماتشيس‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬تدخله‭ ‬بقوة‭ ‬مع‭ ‬يانجل‭ ‬هيريرا‭.‬

وحسم‭ ‬جيرونا‭ ‬الفوز‭ ‬بهدف‭ ‬أليكس‭ ‬جارسيا‭ ‬سيرانو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬59‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬زميله‭ ‬يان‭ ‬كوتو‭. ‬