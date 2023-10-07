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الهلال من دون نيمار يستعيد الصدارة

10/7/2023 7:18:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استعاد‭ ‬الهلال‭ ‬بغياب‭ ‬نجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الأخدود‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭-‬0،‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭.‬

وغاب‭ ‬نيمار‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سمح‭ ‬له‭ ‬مدرب‭ ‬الهلال‭ ‬البرتغالي‭ ‬خورخي‭ ‬جيزوس،‭ ‬بالسفر‭ ‬إلى‭ ‬البرازيل‭ ‬لحضور‭ ‬ولادة‭ ‬ابنته‭.‬

ورفع‭ ‬الهلال‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادلَين‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬التعاون‭ ‬الثاني،‭ ‬سجل‭ ‬اهداف‭ ‬الهلال‭ ‬البرازيلي‭ ‬ميشيل‭ ‬ديلغادو‭ (‬11‭)‬،‭ ‬والصربي‭ ‬سيرغي‭ ‬ميلينكوفيتش‭ -‬سافيتش‭ ‬هدفين‭ (‬71‭ ‬و83‭).‬

بدأ‭ ‬اللقاء‭ ‬بضغط‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬الهلال،‭ ‬ومحاولات‭ ‬متنوعة‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬دفاعي‭ ‬لافت‭ ‬لفريق‭ ‬الأخدود‭.‬

تقدم‭ ‬الهلال‭ ‬مبكرًا‭ ‬بهدف‭ ‬بنكهة‭ ‬برازيلية‭ ‬سجله‭ ‬ديلغادو‭ ‬بصناعة‭ ‬من‭ ‬مواطنه‭ ‬مالكوم‭ ‬دي‭ ‬أوليفيرا‭ (‬11‭)
. ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ ‬كاد‭ ‬النيجيري‭ ‬سافيور‭ ‬غودوين‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬حول‭ ‬رأسية‭ ‬إلى‭ ‬المرمى‭ ‬ولكن‭ ‬الحارس‭ ‬المغربي‭ ‬ياسين‭ ‬بونو‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬المرصاد‭ (‬16‭)
.‬

استمرت‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الملعب‭ ‬مع‭ ‬افضلية‭ ‬للهلال‭ ‬لكن‭ ‬دون‭ ‬تهديد‭ ‬حقيقي‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الاول،‭ ‬وسط‭ ‬خشونة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الأخدود‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع،‭ ‬أشهر‭ ‬حكم‭ ‬اللقاء‭ ‬بطاقة‭ ‬صفراء‭ ‬ثانية‭ ‬وطرد‭ ‬لاعب‭ ‬الاخدود‭ ‬سعيد‭ ‬الربيعي‭ (‬45+4‭)‬،‭ ‬انتهى‭ ‬معها‭ ‬شوط‭ ‬المباراة‭ ‬الأول‭.‬

بدأ‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بهجمة‭ ‬مبكرة‭ ‬لفريق‭ ‬الهلال‭ ‬قادها‭ ‬نجم‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬ديلغادو‭ ‬لكنها‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬ركنية‭ (‬46‭)
.‬

وأضاف‭ ‬سافيتش‭ ‬ثاني‭ ‬أهداف‭ ‬الهلال‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬47‭ ‬بعد‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬زميله‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬نيفيش،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬الحكم‭ ‬إلى‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬قرر‭ ‬إلغاء‭ ‬الهدف‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل‭.‬

وعند‭ ‬الدقيقة‭ ‬70،‭ ‬قاد‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬هجمة‭ ‬هلالية‭ ‬مررها‭ ‬داخل‭ ‬الصندوق‭ ‬إلى‭ ‬زميله‭ ‬الصربي‭ ‬الكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬وحولها‭ ‬إلى‭ ‬مواطنه‭ ‬سافيتش‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬ثاني‭ ‬أهداف‭ ‬الهلال‭.‬

تسبب‭ ‬اللاعب‭ ‬الروماني‭ ‬اندريه‭ ‬بوركا‭ ‬بركلة‭ ‬جزاء‭ ‬للهلال‭ ‬بعد‭ ‬عرقلته‭ ‬الدوسري‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭.(‬80‭) ‬

تقدم‭ ‬الدوسري‭ ‬لتسديد‭ ‬الركلة‭ ‬ولكن‭ ‬حارس‭ ‬الاخدود،‭ ‬البرازيلي‭ ‬باولو‭ ‬فيتور‭ ‬تصدى‭ ‬لها،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتقدم‭ ‬سافيتش‭ ‬ويتابع‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ ‬مسجلا‭ ‬هدفه‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬لفريقه‭.(‬82‭) ‬

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