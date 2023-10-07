الهلال من دون نيمار يستعيد الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض - (أ ف ب): استعاد الهلال بغياب نجمه البرازيلي نيمار صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بفوزه على فريق الأخدود بنتيجة 3-0، يوم أمس ضمن منافسات المرحلة التاسعة.
وغاب نيمار عن المباراة بعد أن سمح له مدرب الهلال البرتغالي خورخي جيزوس، بالسفر إلى البرازيل لحضور ولادة ابنته.
ورفع الهلال رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب، من 7 انتصارات وتعادلَين بفارق نقطة عن التعاون الثاني، سجل اهداف الهلال البرازيلي ميشيل ديلغادو (11)، والصربي سيرغي ميلينكوفيتش -سافيتش هدفين (71 و83).
بدأ اللقاء بضغط مبكر من فريق الهلال، ومحاولات متنوعة وسط حضور دفاعي لافت لفريق الأخدود.
تقدم الهلال مبكرًا بهدف بنكهة برازيلية سجله ديلغادو بصناعة من مواطنه مالكوم دي أوليفيرا (11)
. وبعد مرور 5 دقائق كاد النيجيري سافيور غودوين أن يعيد فريقه إلى المباراة بعد ان حول رأسية إلى المرمى ولكن الحارس المغربي ياسين بونو كان في المرصاد (16)
.
استمرت الكرة في وسط الملعب مع افضلية للهلال لكن دون تهديد حقيقي خلال الشوط الاول، وسط خشونة من لاعبي الأخدود. وفي الوقت بدل الضائع، أشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء ثانية وطرد لاعب الاخدود سعيد الربيعي (45+4)، انتهى معها شوط المباراة الأول.
بدأ الشوط الثاني بهجمة مبكرة لفريق الهلال قادها نجم الشوط الاول ديلغادو لكنها تحولت إلى ركنية (46)
.
وأضاف سافيتش ثاني أهداف الهلال عند الدقيقة 47 بعد عرضية من زميله البرتغالي روبن نيفيش، ولكن بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.
وعند الدقيقة 70، قاد سالم الدوسري هجمة هلالية مررها داخل الصندوق إلى زميله الصربي الكسندر ميتروفيتش وحولها إلى مواطنه سافيتش الذي سجل ثاني أهداف الهلال.
تسبب اللاعب الروماني اندريه بوركا بركلة جزاء للهلال بعد عرقلته الدوسري داخل منطقة الجزاء.(80)
تقدم الدوسري لتسديد الركلة ولكن حارس الاخدود، البرازيلي باولو فيتور تصدى لها، قبل أن يتقدم سافيتش ويتابع الكرة في المرمى مسجلا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه.(82)
MENAFN07102023000055011008ID1107206515
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.