جوارديولا: مواجهة أرسنال تحدي صعب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن (د ب أ)- أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن مباراة فريقه أمام مضيفه أرسنال اليوم الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ستكون واحدة من أصعب التحديات هذا الموسم، لكن المدرب يؤكد إن المواجهة في وقت مبكر نسبيا من الموسم لن يكون حاسما فيما يتعلق بالسباق على اللقب.
وتنافس ارسنال مع سيتي طوال الموسم الماضي على اللقب، قبل أن يحسم سيتي لصالحه.
ويسافر سيتي إلى استاد الإمارات بعد فوزه بست من أصل سبع مباريات في الدوري ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطتين عن توتنهام المتصدر، بدأ أرسنال أيضا بداية جيدة ويحتل المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط عن سيتي.
لكن عند سؤاله عن أهمية المباراة خلال حديثه لوسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، قال جوارديولا إنه من المبكر جدا لإعطاء أهمية كبيرة لهذه المباراة.
وقال جوارديولا إن الأولوية الرئيسية لسيتي خلال أكتوبر هي السعي لضمان التأهل في دوري أبطال أوروبا حتى الأدوار الإقصائية في
فبراير المقبل.
وقال: هذا لن يحدد الكثير، سيكون الأمر مختلفا عندما يأتون إلى هنا في ملعب الاتحاد لأنه سيعتمد على الوضع الذي سنكون فيه.
ونقل الموقع الرسمي لسيتي اليوم أمس عن جوارديولا قوله «نحن نعرف من أين أتينا بالثلاثية في الموسم الماضي وبعد ذلك الاتجاه هو النزول، يمكننا أن نلعب بشكل أفضل أو أسوأ، ولكن التركيز يكون موجودا في التدريبات.
وأشار: «تصدرنا الدوري بعد بضع مباريات، وقطعنا خطوة مذهلة للأمام في دوري أبطال أوروبا، حيث فزنا في أول مباراتين لنا في دور المجموعات.
وشدد مدرب السيتي: «في هذا الشهر، دوري أبطال أوروبا هو أهم شيء على الإطلاق حتى فبراير... ما أريده هو الوصول إلى هنا في فبراير عندما نبدأ دوري أبطال أوروبا لنكون في المسابقات وأن تكون قربيًا من صدارة الدوري وأن تنافس حتى آخر عشر مباريات في المسابقة، لذا لنفعل ذلك مرة أخرى.
وأكد إذا تأهلت للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا يمكنك التركيز على الدوري الإنجليزي الممتاز حتى يعود دوري الأبطال مرة أخرى، لقد قطعنا خطوة كبيرة يوم الأربعاء بالفوز على لايبزيج، والآن لدينا أرسنال المنافس الأكبر الموسم الماضي.
وأوضح «بالتأكيد سيكونون منافسين على اللقب بجانب ليفربول، لم نلعب 10 مباريات حتى الآن علينا أن ننتظر لكن الأندية الكبيرة هي التي تكون متنافسة دائما.
وأشار: لقد عاد أرسنال عندما كنت صبيا صغيرا وبدأت العمل كمدير فني في برشلونة، أعلم أنهم قاتلوا فريق مانشستر يونايتد بقيادة السير أليكس فيرجسون، ثم لم يتواجدوا على الساحة لسنوات عديدة ولكنهم عادوا الآن.
وختم جوارديولا حديثه إنه منافس نعم، وعندما ترى في الجدول إنك ستذهب إلى استاد الإمارات فالأمر أصعب كما تعلم.
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