جوارديولا: مواجهة أرسنال تحدي صعب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

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‬لندن‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭)- ‬أكد‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬جوارديولا‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬أن‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬أرسنال‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ستكون‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أصعب‭ ‬التحديات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬لكن‭ ‬المدرب‭ ‬يؤكد‭ ‬إن‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬نسبيا‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬حاسما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالسباق‭ ‬على‭ ‬اللقب‭.‬

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‬وتنافس‭ ‬ارسنال‭ ‬مع‭ ‬سيتي‭ ‬طوال‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحسم‭ ‬سيتي‭ ‬لصالحه‭.‬

ويسافر‭ ‬سيتي‭ ‬إلى‭ ‬استاد‭ ‬الإمارات‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بست‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بجدول‭ ‬الترتيب‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬توتنهام‭ ‬المتصدر،‭ ‬بدأ‭ ‬أرسنال‭ ‬أيضا‭ ‬بداية‭ ‬جيدة‭ ‬ويحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬سيتي‭.‬

لكن‭ ‬عند‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬المباراة‭ ‬خلال‭ ‬حديثه‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬قبل‭ ‬المباراة،‭ ‬قال‭ ‬جوارديولا‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المبكر‭ ‬جدا‭ ‬لإعطاء‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لهذه‭ ‬المباراة‭.‬

وقال‭ ‬جوارديولا‭ ‬إن‭ ‬الأولوية‭ ‬الرئيسية‭ ‬لسيتي‭ ‬خلال‭ ‬أكتوبر‭ ‬هي‭ ‬السعي‭ ‬لضمان‭ ‬التأهل‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬حتى‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬في‭

‬فبراير‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭: ‬هذا‭ ‬لن‭ ‬يحدد‭ ‬الكثير،‭ ‬سيكون‭ ‬الأمر‭ ‬مختلفا‭ ‬عندما‭ ‬يأتون‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬لأنه‭ ‬سيعتمد‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الذي‭ ‬سنكون‭ ‬فيه‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لسيتي‭ ‬اليوم‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬جوارديولا‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نعرف‭ ‬من‭ ‬أين‭ ‬أتينا‭ ‬بالثلاثية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬الاتجاه‭ ‬هو‭ ‬النزول،‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نلعب‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬أو‭ ‬أسوأ،‭ ‬ولكن‭ ‬التركيز‭ ‬يكون‭ ‬موجودا‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭.‬

وأشار‭: ‬‮«‬تصدرنا‭ ‬الدوري‭ ‬بعد‭ ‬بضع‭ ‬مباريات،‭ ‬وقطعنا‭ ‬خطوة‭ ‬مذهلة‭ ‬للأمام‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬حيث‭ ‬فزنا‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراتين‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

وشدد‭ ‬مدرب‭ ‬السيتي‭: ‬‮«‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬هو‭ ‬أهم‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬حتى‭ ‬فبراير‭... ‬ما‭ ‬أريده‭ ‬هو‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬عندما‭ ‬نبدأ‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لنكون‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬قربيًا‭ ‬من‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬وأن‭ ‬تنافس‭ ‬حتى‭ ‬آخر‭ ‬عشر‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬لذا‭ ‬لنفعل‭ ‬ذلك‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

وأكد‭ ‬إذا‭ ‬تأهلت‭ ‬للأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬يمكنك‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬حتى‭ ‬يعود‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬لقد‭ ‬قطعنا‭ ‬خطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬لايبزيج،‭ ‬والآن‭ ‬لدينا‭ ‬أرسنال‭ ‬المنافس‭ ‬الأكبر‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬بالتأكيد‭ ‬سيكونون‭ ‬منافسين‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬بجانب‭ ‬ليفربول،‭ ‬لم‭ ‬نلعب‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬ننتظر‭ ‬لكن‭ ‬الأندية‭ ‬الكبيرة‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬متنافسة‭ ‬دائما‭.‬

وأشار‭: ‬لقد‭ ‬عاد‭ ‬أرسنال‭ ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬صبيا‭ ‬صغيرا‭ ‬وبدأت‭ ‬العمل‭ ‬كمدير‭ ‬فني‭ ‬في‭ ‬برشلونة،‭ ‬أعلم‭ ‬أنهم‭ ‬قاتلوا‭ ‬فريق‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬بقيادة‭ ‬السير‭ ‬أليكس‭ ‬فيرجسون،‭ ‬ثم‭ ‬لم‭ ‬يتواجدوا‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬لسنوات‭ ‬عديدة‭ ‬ولكنهم‭ ‬عادوا‭ ‬الآن‭.‬

وختم‭ ‬جوارديولا‭ ‬حديثه‭ ‬إنه‭ ‬منافس‭ ‬نعم،‭ ‬وعندما‭ ‬ترى‭ ‬في‭ ‬الجدول‭ ‬إنك‭ ‬ستذهب‭ ‬إلى‭ ‬استاد‭ ‬الإمارات‭ ‬فالأمر‭ ‬أصعب‭ ‬كما‭ ‬تعلم‭.‬