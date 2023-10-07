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أرتيتا يطالب لاعبيه بإيقاف سلسلة الهزائم

10/7/2023 7:18:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬طالب‭ ‬ميكيل‭ ‬أرتيتا‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإيقاف‭ ‬سلسلة‭ ‬الهزائم‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬تجمعهما‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الإمارات‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬أرسنال‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬الفائز‭ ‬بالثلاثية،‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الغد‭ ‬سيرتفع‭ ‬عدد‭ ‬هزائم‭ ‬أرسنال‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬مباراة‭.‬

وأبرز‭ ‬أرتيتا‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬استطاع‭ ‬أن‭ ‬يكسر‭ ‬سلسلة‭ ‬الهزائم‭ ‬أمام‭ ‬فرق‭ ‬أخرى،‭ ‬وطالب‭ ‬لاعبيه‭ ‬بفعل‭ ‬نفس‭ ‬الشيء‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭.‬

وقال‭ ‬أرتيتا‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬حضرت‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬لم‭ ‬نفز‭ ‬في‭ ‬أولد‭ ‬ترافورد‭ ‬لـ18‭ ‬عاما،‭ ‬و17‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬ستامفورد‭ ‬بريدج‭ ‬واستطعنا‭ ‬كسر‭ ‬سلسلة‭ ‬الهزائم،‭ ‬لذا‭ ‬دعونا‭ ‬نغير‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬قلقي‭ ‬الوحيد‭ ‬هو‭ ‬جودة‭ ‬المنافس،‭ ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬فيه،‭ ‬وفي‭ ‬مباراة‭ ‬الأحد‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬حالاتنا‭ ‬لمدة‭ ‬100‭ ‬دقيقة‭. ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يمكننا‭ ‬التحكم‭ ‬به‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نركز‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭ ‬الكبيرة،‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬لاعبين‭ ‬كبار‭ ‬لديهم‭ ‬موهبة‭ ‬يمكنهم‭ ‬الفوز‭ ‬بالمباراة‭. ‬المواجهات‭ ‬الثنائية‭ ‬تكون‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تسير‭ ‬بطريقة‭ ‬أو‭ ‬بأخرى‮»‬‭.‬


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