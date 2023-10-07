سلطة النقد تقرر تعطيل عمل البنوك في فلسطين غدا
التاريخ
10/7/2023 7:13:43 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، عن تعطيل عمل البنوك العاملة في فلسطين غدا الأحد.
وقالت في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، إنه نظرا للظروف الراهنة فقد تقرر تعطيل عمل البنوك العاملة في فلسطين ليوم غد الأحد، متمنيةً السلامة للجميع.
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