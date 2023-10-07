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سلطة النقد تقرر تعطيل عمل البنوك في فلسطين غدا

10/7/2023 7:13:43 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، عن تعطيل عمل البنوك العاملة في فلسطين غدا الأحد.

وقالت في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، إنه نظرا للظروف الراهنة فقد تقرر تعطيل عمل البنوك العاملة في فلسطين ليوم غد الأحد، متمنيةً السلامة للجميع.

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