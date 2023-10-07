بايدن يكشف عن إجراءات أمريكية لدعم إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، دعم الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل، إزاء الأحداث الأخيرة، في أعقاب العملية العسكرية المباغتة التي شنتها حركة حماس.

وقال بايدن في كلمة ألقاها من البيت الأبيض، إن "الدعم الأمريكي لإسرائيل راسخ"، محذرا في الوقت ذاته من الذين وصفهم بـ"أعداء إسرائيل" باستغلال الهجمات التي وقعت صباح السبت، مشددا على أن من "حق إسرائيل الدفاع عن نفسها".

وأكد بأن الولايات المتحدة، تنسق مع عدد من الدول بشأن الأوضاع في إسرائيل، مشيرا إلى أنه تواصل مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للوقوف على التطورات في إسرائيل، فيما أعلن كذلك عن التواصل مع أعضاء في مجلس الشيوخ لبحث التطورات الأخيرة.

وقال بايدن إنه وجه فريق الأمن القومي للانخراط مع نظرائهم الإسرائيليين، لضمان كل ما تحتاجه إسرائيل، لافتا كذلك إلى أنه وجه فريقه للبقاء على تواصل دائم مع قادة المنطقة، بمن فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وقطر وسلطنة عمان ومصر والأردن.

واعتبر الرئيس الأمريكي ما جرى في إسرائيل بأنه "مأساة حقيقية" على الصعيد الإنساني، معربا عن حزنه الشديد إزاء ما حدث من "تحطيم للعائلات"، فيما أعرب كذلك عن أمله بالشفاء العاجل للمصابين الذين جرحوا خلال الأحداث.

في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش إجراءات تعزيز أمن إسرائيل خلال اتصالاته مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ووزير الخارجية إيلي كوهين.

وجاء في البيان أن "الوزير أكد على دعم الولايات المتحدة الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".