الأمن العام يعلن مواعيد حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت مديرية الأمن العام أنّ حركة المسافرين والشحن عبر جسر الملك حسين ليوم غد ستكون من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة عصراً وستعطى الأولوية خلال ساعات الدوام لحافلات المعتمرين.
وأكّدت أنّه ونظراً للظروف الجارية سيتم وبشكل يومي الإعلان عن مواعيد حركة المسافرين عبر المعابر الحدودية وفي مساء كل يوم.
مشيرة إلى أنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.
مهيبةً بالجميع التقيّد بأوقات الدوام توفيراً لوقتهم وجهدهم.
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