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مجلس النواب: نقف مع الفلسطينيين وندين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

10/7/2023 7:13:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكّد مجلس النواب، السبت، أن ما يجري في قطاع غزة ومحيطها هو انعكاس لممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة والتي ستجر المنطقة لمزيد من التأزيم وتقوّض مساعي السلام بانتهاكاتها للمقدسات واقتحامها للمدن والمخيمات الفلسطينية واعتقال الأطفال والنساء والشيوخ.
وشدّد المجلس، في بيان، على وقوفه مع الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأشار بيان النواب إلى مضامين خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام والذي أكد أن التأخير في تحقيق العدل والسلام تسبب باشتعال دوامات لا تنتهي من العنف، مثلما تساءل جلالته (كيف يمكن للناس أن يثقوا بالعدالة العالمية بينما يستمر بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وتدمير البيوت؟).
وأدان المجلس العدوان الذي تقوم به قوات الاحتلال في قطاع غزة وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاكاته المستمرة للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.




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