قصف عنيف من زوارق الاحتلال قبالة شاطئ غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قصفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بعشرات القذائف شاطئ بحر مدينة غزة.
وأفاد مصدر، بسماع دوي انفجارات ضخمة ناجمة عن قصف بحرية الاحتلال لشاطئ مدينة غزة، بعشرات القذائف الصاروخية، ما تسبب بذعر وخوف في صفوف المواطنين الفلسطينيين سيما الأطفال.
وكانت طائرات الاحتلال قصفت مسجدين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة وفي خان يونس جنوبه، وقصفت 7 منازل في مناطق مختلفة من القطاع، إضافة إلى قصف وتدمير برج فلسطين بحي الرمال غرب مدينة غزة وتحويله إلى كومة من الركام.
وفا
MENAFN07102023000208011052ID1107206494
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.