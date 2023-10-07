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قصف عنيف من زوارق الاحتلال قبالة شاطئ غزة

10/7/2023 7:13:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قصفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بعشرات القذائف شاطئ بحر مدينة غزة.
وأفاد مصدر، بسماع دوي انفجارات ضخمة ناجمة عن قصف بحرية الاحتلال لشاطئ مدينة غزة، بعشرات القذائف الصاروخية، ما تسبب بذعر وخوف في صفوف المواطنين الفلسطينيين سيما الأطفال.
وكانت طائرات الاحتلال قصفت مسجدين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة وفي خان يونس جنوبه، وقصفت 7 منازل في مناطق مختلفة من القطاع، إضافة إلى قصف وتدمير برج فلسطين بحي الرمال غرب مدينة غزة وتحويله إلى كومة من الركام.

وفا

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