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اعلان نتائج طلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى

10/7/2023 7:13:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج طلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024، وقد بلغ عدد الطلبة الذين تمت الموافقة لهم على الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى بعد أن حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي إضافة إلى توفر شاغر في أحد الخيارات الثلاث التي قاموا بوضعها في طلب الإنتقال (5047) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة الذين لم تتم الموافقة لهم على الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى نتيجة عدم توفر شواغر (1792) طالباً وطالبة، ولمعرفة نتيجة طلب الإنتقال الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:



وتجدر الإشارة إلى أن وحدة تنسيق القبول الموحد ستقوم لاحقاً بإعلان نتائج الترشيح لطلبة إساءة الاختيار لمرحلة البكالوريوس، كما سيتم أيضا إعلان نتائج طلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى لمرحلة الدبلوم المتوسط، إضافةً إلى قائمة إساءة الاختيار لمرحلة الدبلوم المتوسط.

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