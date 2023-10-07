اعلان نتائج طلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج طلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024، وقد بلغ عدد الطلبة الذين تمت الموافقة لهم على الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى بعد أن حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي إضافة إلى توفر شاغر في أحد الخيارات الثلاث التي قاموا بوضعها في طلب الإنتقال (5047) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة الذين لم تتم الموافقة لهم على الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى نتيجة عدم توفر شواغر (1792) طالباً وطالبة، ولمعرفة نتيجة طلب الإنتقال الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:
وتجدر الإشارة إلى أن وحدة تنسيق القبول الموحد ستقوم لاحقاً بإعلان نتائج الترشيح لطلبة إساءة الاختيار لمرحلة البكالوريوس، كما سيتم أيضا إعلان نتائج طلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى لمرحلة الدبلوم المتوسط، إضافةً إلى قائمة إساءة الاختيار لمرحلة الدبلوم المتوسط.
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