كتائب القسام: أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف مضاعفة مما يعتقده نتنياهو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف مضاعفة مما يعتقده رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف الناطق باسم "القسام" أبو عبيدة موجها الكلام لتل أبيب، "أسراكم موجودون بكل المحاور في قطاع غزة وسيجري عليهم ما يجري على أهالي قطاع غزة.. إياكم أن تخطئوا بالتقدير".
وصرح أبو عبيدة بأن تهديد غزة وأهلها لعبة خاسرة وأسطوانة مشروخة.
وتابع قائلا إن "إسرائيل تواجه أزمة عميقة بعدما شاهد بأس رجالنا".
واستطرد بالقول "بأي جيش تهددنا بالذي تساقط أمامنا وفروا بالمئات تاركين أسلحتهم ودباباتهم أمام مقاومينا".
روسيا اليوم
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