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كتائب القسام: أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف مضاعفة مما يعتقده نتنياهو

10/7/2023 7:13:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف مضاعفة مما يعتقده رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف الناطق باسم "القسام" أبو عبيدة موجها الكلام لتل أبيب، "أسراكم موجودون بكل المحاور في قطاع غزة وسيجري عليهم ما يجري على أهالي قطاع غزة.. إياكم أن تخطئوا بالتقدير".
وصرح أبو عبيدة بأن تهديد غزة وأهلها لعبة خاسرة وأسطوانة مشروخة.
وتابع قائلا إن "إسرائيل تواجه أزمة عميقة بعدما شاهد بأس رجالنا".
واستطرد بالقول "بأي جيش تهددنا بالذي تساقط أمامنا وفروا بالمئات تاركين أسلحتهم ودباباتهم أمام مقاومينا".

روسيا اليوم

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