إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس
التاريخ
10/7/2023 7:13:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، أحدهم بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة شمال غرب نابلس.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، بأن المواجهات أسفرت عن إصابة 13 مواطنا، أحدهم بالرصاص الحي، واثنان جراء السقوط، و10 بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، وجرى علاجهم ميدانيا.
وفا
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