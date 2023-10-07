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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

10/7/2023 7:13:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، أحدهم بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة شمال غرب نابلس.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، بأن المواجهات أسفرت عن إصابة 13 مواطنا، أحدهم بالرصاص الحي، واثنان جراء السقوط، و10 بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، وجرى علاجهم ميدانيا.

وفا

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