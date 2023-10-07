استسهال الطلاق وتأهيل الجيل الجديد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتساءل‭ ‬الكاتب‭ ‬في‭ ‬عرضه‭ ‬لأسباب‭ ‬استسهال‭ ‬الطلاق‭ ‬بين‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬قائلا‭: ‬هل‭ ‬الأجيال‭ ‬الحالية‭ ‬باتت‭ ‬غير‭ ‬مؤهلة‭ ‬للزواج؟

والإجابة‭ ‬جاءت‭ ‬بنعم،‭ ‬حيث‭ ‬يري‭ ‬أن‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬شباب‭ ‬اليوم‭ ‬قد‭ ‬خرج‭

‬ووجد‭ ‬جزءا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المطلوبة‭ ‬له‭ ‬متوفرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬بذل‭ ‬أي‭ ‬جهد‭ ‬أو‭ ‬عناء‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الزيجات‭ ‬العصرية‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬تجاري‭ ‬أو‭ ‬بالأحرى‭ ‬صفقة،‭ ‬وفي‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬أصبحت‭ ‬مؤهلات‭ ‬الزواج‭ ‬مجرد‭ ‬تقديم‭ ‬شهادة‭ ‬صحية‭ ‬للمأذون‭ ‬ضمن‭ ‬أوراق‭ ‬عقد‭ ‬القران‭. ‬

مؤخرا‭ ‬نظمت‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬عائشة‭ ‬يتيم‭ ‬للإرشاد‭ ‬الأسري‭ ‬التابع‭ ‬لجمعية‭ ‬نهضة‭ ‬فتاة‭ ‬البحرين‭ ‬حفل‭ ‬تدشين‭ ‬برنامج‭ ‬الإرشاد‭ ‬الجمعي‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬التوافق‭ ‬الزواجي‭ ‬للمتزوجين‭ ‬حديثا‭ ‬والمقبلين‭ ‬على‭ ‬الزواج‮»‬‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تأهيل‭ ‬الفئة‭ ‬المستهدفة‭ ‬للحياة‭ ‬الزوجية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التوافق‭ ‬الزواجي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬ستعزز‭ ‬الجوانب‭ ‬المعرفية،‭ ‬وتمكن‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬اكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬المعززة‭ ‬لهذا‭ ‬التوافق،‭ ‬وتعزز‭ ‬الجانب‭ ‬الوقائي‭ ‬المرتبط‭ ‬باستقرار‭ ‬ودعم‭ ‬الأسر‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا،‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتنامية‭ ‬لدى‭ ‬جيل‭ ‬الشباب‭ ‬لاكتساب‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأسس‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬وتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وما‭ ‬تمنحه‭ ‬العادات‭ ‬والتقاليد‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬للتماسك‭ ‬الأسري‭.‬

ونحن‭ ‬بدورنا‭ ‬إذ‭ ‬نثني‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المهمة،‭ ‬والتي‭ ‬تؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬توفر‭ ‬ما‭ ‬يسمي‭ ‬بالتوافق‭ ‬الزوجي،‭ ‬والذي‭ ‬يعني‭ ‬وجود‭ ‬حالة‭ ‬وجدانية‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬مدي‭ ‬تقبل‭ ‬العلاقة‭ ‬الزواجية،‭ ‬وأهمية‭ ‬توفر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬التآلف‭ ‬والتقارب‭ ‬كأحد‭ ‬مؤشرات‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬في‭ ‬الأسرة‭.‬

تشير‭ ‬الدراسات‭ ‬الميدانية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أهم‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬التوافق‭ ‬الزواجي‭ ‬هي‭ ‬تدخل‭ ‬الأهل‭ ‬أثناء‭ ‬الخلافات‭ ‬الزوجية،‭ ‬وانعدام‭ ‬التوافق‭ ‬الجنسي،‭ ‬وإهمال‭ ‬بعض‭ ‬الأدوار‭ ‬الأسرية،‭ ‬هذا‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬افتقاد‭ ‬مهارة‭ ‬الإصغاء‭ ‬للآخر‭ ‬وغياب‭ ‬لغة‭ ‬الحوار‭ ‬عند‭ ‬حل‭ ‬أي‭ ‬مشكلة،‭ ‬وعدم‭ ‬احترام‭ ‬الحقوق‭ ‬الزوجية،‭ ‬والتخلي‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬بالدور‭ ‬المطلوب‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬طرف‭. ‬

لذلك‭ ‬بات‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان‭ ‬توفير‭ ‬قاعدة‭ ‬معلوماتية‭ ‬لدى‭ ‬المقبلين‭ ‬على‭ ‬الزواج‭ ‬تؤسس‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬للعلاقة‭ ‬الزواجية،‭ ‬وتؤكد‭ ‬قدسيتها،‭ ‬والسعي‭ ‬نحو‭ ‬إبقائها‭ ‬مهما‭ ‬واجهت‭ ‬من‭ ‬تحديات،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬عدم‭ ‬استسهال‭ ‬الطلاق‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬حادث‭ ‬اليوم،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬القناعة‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬ثمة‭ ‬سعادة‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬الأسرة‮»‬‭ ‬كما‭ ‬قالت‭ ‬الكاتبة‭ ‬الفرنسية‭ ‬دلفين‭ ‬دي‭ ‬جيراردين‭!!‬