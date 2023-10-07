اليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر وفيلم ((جولدا))!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬جولدا‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬متزامناً‭ ‬مع‭ ‬‮«‬اليوبيل‭ ‬الذهبي‮»‬‭ ‬لانتصار‭ ‬أكتوبر،‭ ‬طرح‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬دار‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬السابقة،‭ ‬مرة‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬ومرة‭ ‬أخرى‭ ‬بشكل‭ ‬متوارٍ‭! ‬لثقل‭ ‬ما‭ ‬مرّ‭ ‬به‭ ‬قادة‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬أثناء‭ ‬تلك‭ ‬الحرب،‭ ‬و«مفاجأة‭ ‬الضربة‭ ‬الأولى‮»‬‭ ‬ونسف‭ ‬خط‭ ‬بارليف،‭ ‬وآلاف‭ ‬الأسرى‭ ‬الصهاينة،‭ ‬ودمار‭ ‬آلات‭ ‬الحرب‭ ‬العسكرية‭! ‬وقد‭ ‬اعترفت‭ ‬‮«‬جولدا‭ ‬مائير‮»‬‭ ‬أثناء‭ ‬الحرب‭ ‬بأنها‭ ‬فكرت‭ ‬في‭ ‬الانتحار‭! ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬كتابها‭ ‬‮«‬قصة‭ ‬حياتي‮»‬‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬أقسى‭ ‬على‭ ‬نفسي‭ ‬من‭ ‬كتابة‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬أكتوبر،‭ ‬فلم‭ ‬يكن‭ ‬ذلك‭ ‬حدثا‭ ‬عسكرياً‭ ‬رهيباً‭ ‬فقط،‭ ‬وإنما‭ ‬مأساة‭ ‬عاشت‭ ‬وستعيش‭ ‬معي‭ ‬حتى‭ ‬الموت‭! ‬فلقد‭ ‬وجدت‭ ‬نفسي‭ ‬فجأة‭ ‬أمام‭ ‬أعظم‭ ‬تهديد‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬‮«‬إسرائيل‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬قيامها‮»‬‭! ‬محاولتها‭ ‬للانتحار‭ ‬أو‭ ‬تفكيرها‭ ‬فيه،‭ ‬لم‭ ‬يتطرق‭ ‬إليه‭ ‬الفيلم‭!‬،‭ ‬ولكنه‭ ‬اتضح‭ ‬من‭ ‬شعورها‭ ‬وكل‭ ‬القادة‭ ‬معها‭ ‬بمرارة‭ ‬الهزيمة‭ ‬والخوف‭ ‬والذعر،‭ ‬وتراجع‭ ‬الثقة‭ ‬بالنفس،‭ ‬وتلك‭ ‬الدموع‭ ‬في‭ ‬عيون‭ ‬وقحة‭! ‬حتى‭ ‬بدا‭ (‬موشيه‭ ‬ديان‭) ‬الذي‭ ‬كنا‭ ‬نراه‭ ‬في‭ ‬كوابيس‭ ‬الطفولة‭ ‬بتلك‭ ‬العُصبة‭ ‬المخيفة‭ ‬على‭ ‬عينه،‭ ‬كياناً‭ ‬مهزوزاً،‭ ‬وعانى‭ ‬من‭ ‬الانهيار‭ ‬النفسي‭ ‬وكان‭ ‬غير‭ ‬مصدّق‭ ‬لما‭ ‬حدث‭ ‬وهو‭ ‬يرتجف‭ ‬من‭ ‬هول‭ ‬المفاجأة‭!‬

{ ‭ ‬‮«‬جولدا‭ ‬مائير‮»‬‭ ‬التي‭ ‬جسدت‭ ‬شخصيتها‭ ‬الممثلة‭ ‬البريطانية‭ (‬هيلين‭ ‬ميرين‭) ‬كانت‭ ‬تمر‭ ‬بأصعب‭ ‬فترات‭ ‬حياتها،‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬حاملة‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬المرأة‭ ‬الحديدية‮»‬،‭ ‬وكانت‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬موشيه‭ ‬ديان‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬انعزل‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬وأغلق‭ ‬الباب‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬قائلة‭: (‬اتركوه‭ ‬فهو‭ ‬يمر‭ ‬بحالة‭ ‬غير‭ ‬طبيعية‭)! ‬وما‭ ‬بين‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬وذرف‭ ‬الدموع‭ ‬وهي‭ ‬تستمع‭ ‬إلى‭ ‬صرخات‭ ‬جنودها‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬المعركة،‭ ‬وتستمع‭ ‬إلى‭ ‬نبرة‭ ‬الثقة‭ ‬لدى‭ ‬الجنود‭ ‬المصريين،‭ ‬وكانت‭ ‬تمر‭ ‬بحالة‭ ‬سقوط‭ ‬نفسي‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الصرخات،‭ ‬ولحظات‭ ‬خضوعها‭ ‬للعلاج‭ ‬الكيماوي‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬‮«‬سرطان‭ ‬الغدد‭ ‬الليمفاوية‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬تسترجع‭ ‬صوت‭ ‬القتلى‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يموتوا،‭ ‬والأسرى‭ ‬بالآلاف‭ ‬وهم‭ ‬يستنجدون‭ ‬لإنقاذهم‭! ‬وما‭ ‬عرفته‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬عشرات‭ ‬الطائرات‭ ‬الفانتوم‭ ‬والسكاي‭ ‬هوك‭ ‬وتدمير‭ ‬مئات‭ ‬الدبابات‭ ‬لجيشها‭!‬

{ ‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬بجلسة‭ ‬‮«‬التحقيق‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬الرئيس‭ ‬‮«‬الإسرائيلي‮»‬‭ ‬آنذاك‭ ‬وانتهى‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1973،‭ ‬حول‭ ‬الإخفاقات‭ ‬الكبيرة‭ ‬لجولدا‭ ‬مائير،‭ ‬وبقية‭ ‬القادة‭ ‬معها،‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬تجسيداً‭ ‬لمرارة‭ ‬الهزيمة،‭ ‬وحيث‭ ‬قدّم‭ ‬ما‭ ‬مر‭ ‬به‭ ‬القادة‭ ‬الصهاينة‭ ‬من‭ ‬انهيار‭ ‬نفسي‭ ‬ومعنوي،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يسجله‭ ‬فيلم‭ ‬سابق‭! ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬عالج‭ ‬أحداث‭ ‬أيام‭ ‬الحرب‭ ‬وحدها،‭ ‬ولم‭ ‬يتعرض‭ ‬لما‭ ‬قاله‭ ‬وكتبه‭ ‬أولئك‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬مذكراتهم،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬توضح‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬بلاغة‭ ‬حجم‭ ‬الانهزام‭ ‬الداخلي،‭ ‬وما‭ ‬حققّه‭ ‬المقاتل‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬صدمة‭ ‬كبرى‭ ‬لهم،‭ ‬حتى‭ ‬بدا‭ ‬استنجاد‭ ‬‮«‬جولدا‮»‬‭ ‬بالثعلب‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬كيسنجر‮»‬‭ ‬هو‭ ‬خيط‭ ‬الأمل‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬كيانهم،‭ ‬وما‭ ‬قدمته‭ ‬من‭ ‬مطالب‭ ‬له‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬لهجة‭ ‬الأمر‭! ‬فإذا‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬إليها‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬مسرعا‭ ‬قال‭ ‬لها‭ ‬وهي‭ ‬تحاوره‭: ‬‮«‬لا‭ ‬تنسي‭ ‬أنني‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬أمريكا‭ ‬أولاً‭ ‬وثانياً‭ ‬ثم‭ ‬إنني‭ ‬يهودي‭ ‬ثالثاً‮»‬‭ ‬فردّت‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬جولدا‭ ‬مائير‮»‬‭ ‬بحسم‭ ‬ماكر‭: ‬‮«‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬أنت‭ ‬أيضاً‭ ‬أننا‭ ‬نقرأ‭ ‬من‭ ‬اليمين‭ ‬إلى‭ ‬اليسار‮»‬‭! ‬أي‭ ‬أنك‭ ‬يهودي‭ ‬صهيوني‭ ‬أولاً‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬أنت‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬أمريكا‭!‬

وهكذا‭ ‬كان‭ ‬مدّ‭ ‬الجسر‭ ‬الجوي‭ ‬الأضخم‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الكيان‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ ‬ثم‭ ‬مفاوضات‭ ‬‮«‬الكيلو‭ ‬101‭)‬،‭ ‬لتبدأ‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بسنوات‭ ‬مفاوضات‭ ‬‮«‬كامب‭ ‬ديفيد‮»‬‭ ‬واتفاقياتها‭ ‬مع‭ ‬السادات،‭ ‬ليشهد‭ ‬تاريخ‭ ‬الصراع‭ ‬العربي‭/ ‬الصهيوني‭ ‬مسارات‭ ‬وتحولات‭ ‬أخرى‭! ‬ولكن‭ ‬لتبق‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬العربي،‭ ‬وإثباتا‭ ‬لقدرة‭ ‬العرب‭ ‬وإمكانية‭ ‬تفوقهم‭ ‬وانتصارهم‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬توحدّت‭ ‬إمكانياتهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أنفسهم‭ ‬وأرضهم‭!‬