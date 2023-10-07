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خطأ.. إصلاح.. نجاح.. ((السجون المفتوحة))

10/7/2023 7:11:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

انتشرت‭ ‬مؤخرا‭ ‬إعلانات‭ ‬عن‭ ‬‮«‬العمالة‭ ‬المنزلية‮»‬،‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬التيك‭ ‬توك‮»‬‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية،‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬تصوير‭ ‬‮«‬العاملة‭ ‬المنزلية‮»‬‭ ‬بالفيديو،‭ ‬وعرض‭ ‬مواصفاتها‭ ‬وخبراتها‭ ‬ومميزاتها،‭ ‬وكأنها‭ ‬سلعة‭ ‬تجارية،‭ ‬سواء‭ ‬للاستقدام‭ ‬أو‭ ‬نقل‭ ‬التأشيرة‭ ‬أو‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬جديد‭.. ‬أتمنى‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والمختصة،‭ ‬وقف‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬الإعلانات‭ ‬المسيئة‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭.‬


خطأ‭.. ‬إصلاح‭.. ‬نجاح‭.. ‬‮«‬السجون‭ ‬المفتوحة‮»‬‭:‬

الرؤية‭ ‬الإنسانية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬نحو‭ ‬رعاية‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬موقع‭ ‬ومكان،‭ ‬رؤية‭ ‬تجسد‭ ‬البعد‭ ‬الرفيع‭ ‬في‭ ‬التسامح‭ ‬والاحتواء‭ ‬والإصلاح،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المجتمع‭ ‬والإنسان‭ ‬أولا‭.

أذكر‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬يوليو‭ ‬2017‭ ‬حينما‭ ‬صدر‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة،‭ ‬كانت‭ ‬الناس‭ ‬تتساءل‭ ‬عن‭ ‬فائدة‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ومدى‭ ‬انسجامه‭ ‬مع‭ ‬حجم‭ ‬الجريمة،‭ ‬وحق‭ ‬المتضرر،‭ ‬وحق‭ ‬المجتمع‭.. ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬استمرارية‭ ‬العمل،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬أهداف‭ ‬وغايات‭ ‬ورسالة‭ ‬القانون،‭ ‬وتحقيق‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬ثبت‭ ‬للجميع‭ ‬أننا‭ ‬أمام‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬نموذجية،‭ ‬إنسانية‭ ‬وحقوقية،‭ ‬رائدة‭ ‬ومتميزة‭.‬

وقد‭ ‬أشار‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬إلى‭ ‬نجاح‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬السجون‭ ‬المفتوحة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬حصيفة،‭ ‬استثمرت‭ ‬النجاح‭ ‬البحريني‭ ‬لإيصاله‭ ‬وإبرازه‭ ‬للعالم‭ ‬أجمع،‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬أمام‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭: ‬‮«‬تعتز‭ ‬بلادي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأنها‭ ‬أقامت‭ ‬منظومة‭ ‬تشريعية‭ ‬متطورة‭ ‬ورائدة،‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرياته‭ ‬السياسية‭ ‬والمدنية،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭: ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬واستبدال‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬بعقوبات‭ ‬غير‭ ‬سالبة‭ ‬للحرية،‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬أحدث‭ ‬نظم‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬الإصلاح‭ ‬وتأهيل‭ ‬المحكومين‭ ‬للاندماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭..‬‮»‬‭.‬

في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬شهد‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬الاحتفال‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬تخريج‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وتضمن‭ ‬الاحتفال‭ ‬تكريمًا‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المشاريع‭ ‬الفائزة‭ ‬وشركاء‭ ‬النجاح‭ ‬والداعمين‭ ‬للبرنامج‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الوطنية‭.‬

وقد‭ ‬أجاد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬في‭ ‬تلخيص‭ ‬فلسفة‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬السجون‭ ‬المفتوحة‮»‬‭ ‬حينما‭ ‬قال‭: ‬‮«‬هنا‭ ‬نتوقف‭ ‬أمام‭ ‬ثلاث‭ ‬كلمات‭ (‬خطأ‭.. ‬إصلاح‭.. ‬نجاح‭) ‬فهي‭ ‬تلخص‭ ‬لنا‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وها‭ ‬نحن‭ ‬اليوم‭ ‬نعلنها‭ ‬شعارًا‭ ‬للبرنامج‭ ‬والذي‭ ‬يرمز‭ ‬إلى‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتسامح،‭ ‬سبيلاً‭ ‬للنجاح‮»‬‭.‬

السجون‭ ‬المفتوحة‭.. ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬تواصل‭ ‬عملها‭ ‬وإنجازها،‭ ‬وهي‭ ‬محل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز،‭ ‬وتأكيد‭ ‬لتطور‭ ‬المنظومة‭ ‬الحقوقية‭ ‬والآليات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬


آخر‭ ‬السطر‭:‬

قرار‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬البديع‭ ‬الرياضي‭ ‬بإقالة‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬المحترم‭ ‬‮«‬صديق‭ ‬زويد‮»‬‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التوضيح‭.. ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬لعب‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬فقط،‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭.. ‬فماذا‭ ‬كان‭ ‬المطلوب‭.. ‬وما‭ ‬سبب‭ ‬الإقالة‭.. ‬وهل‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬يحمي‭ ‬المدرب‭ ‬البحريني‭..‬؟؟

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