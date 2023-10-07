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الأكثر غرابة في بنسلفانيا.. دفن رجل بعد 128 عاما على تحنيطه

10/7/2023 7:11:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ودعت‭ ‬مدينة‭ ‬ريدينج‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬الأمريكية‭ ‬أخيراً‭ ‬جثة‭ ‬الرجل‭ ‬الأكثر‭ ‬غرابة‭ ‬بين‭ ‬سكانها،‭ ‬إذ‭ ‬دفن‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬طول‭ ‬انتظار‭ ‬الرجل‭ ‬المحنط‭ ‬الذي‭ ‬شكّل‭ ‬طوال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬عام‭ ‬لغزاً‭ ‬مروّعاً‭. ‬

وطوال‭ ‬الأسبوع،‭ ‬أقبل‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الفضوليين‭ ‬والمهتمين‭ ‬على‭ ‬مكان‭ ‬وجوده‭ ‬لتوديعه‭ ‬أو‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬له‭ ‬أو‭ ‬النظر‭ ‬إليه‭ ‬مذهولين‭. ‬

وقالت‭ ‬سوزان‭ ‬شروم‭ (‬74‭ ‬عاماً‭) ‬وهي‭ ‬تداعب‭ ‬جبين‭ ‬الجثة‭ ‬وشعرها‭ ‬النحاسي‭ ‬اللون،‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستين‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬رؤيتها‭ ‬المومياء‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬وداعا‭ ‬يا‭ ‬ستونمان‭. ‬باركك‭ ‬الله‭. ‬ارقد‭ ‬بسلام‮»‬‭. ‬

و«ستونمان‭ ‬ويلي‮»‬‭ ‬هو‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬أُطلق‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬بعيد‭ ‬على‭ ‬رجل‭ ‬يُعتَقَد‭ ‬أنه‭ ‬ارتكب‭ ‬سرقات،‭ ‬توفي‭ ‬عام‭ ‬1895‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬السجون‭ ‬ثم‭ ‬نُقِل‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسة‭ ‬ثيو‭ ‬سي‭. ‬أومان‭ ‬لدفن‭ ‬الموتى‭ ‬حيث‭ ‬حُنِّط‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المؤسسة‭ ‬الحالي‭ ‬كايل‭ ‬بلانكنبيلر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬المومياء‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تزال‭ ‬موجودة‭ ‬بعد‭ ‬128‭ ‬عاماً‮»‬،‭ ‬وأصبح‭ ‬أقدم‭ ‬مومياء‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وأُعطِيَ‭ ‬الرجل‭ ‬اسماً‭ ‬مستعاراً‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬مسجوناً،‭ ‬لكنّ‭ ‬الشركة‭ ‬اعلنت‭ ‬استعدادها‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬بعد‭ ‬طول‭ ‬انتظار‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬دفنه‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭. ‬

وأضاف‭ ‬بلانكنبيلر‭ ‬خلال‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لدفن‭ ‬جثمان‭ ‬‮«‬ستونمان‭ ‬ويلي‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالذكرى‭ ‬الـ275‭ ‬لتأسيس‭ ‬ريدينغ‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متأكدون‭ ‬بنسبة‭ ‬99‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬نعرف‭ ‬مَن‭ ‬هو‮»‬‭. ‬وإذ‭ ‬شرح‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة،‭ ‬بقرارها‭ ‬دفن‭ ‬الرجل،‭ ‬‮«‬تفعل‭ ‬ما‭ ‬يُفتَرَض‭ ‬القيام‭ ‬به‮»‬،‭ ‬لكنّه‭ ‬أقرّ‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬سيكون‭ ‬حلواً‭ ‬ومراً‮»‬‭. ‬

وبقيت‭ ‬المومياء‭ ‬موضوعة‭ ‬في‭ ‬نعش‭ ‬مفتوح‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬وجودها‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬دفن‭ ‬الموتى‭ ‬تقريباً،‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬كان‭ ‬شديد‭ ‬الغرابة‭. ‬وأثارت‭ ‬المومياء‭ ‬ذهول‭ ‬الآلاف،‭ ‬منهم‭ ‬سكان‭ ‬ريدينغ،‭ ‬وباحثون،‭ ‬وحتى‭ ‬تلاميذ‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬مدرسية‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬بعيد‭. ‬

واعتبر‭ ‬بلانكنبيلر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ستونمان‭ ‬ويلي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬عنصر‭ ‬جذب‭ ‬في‭ ‬ريدينغ‭ ‬يستحق‭ ‬التكريم‭ ‬قبل‭ ‬دفنه،‭ ‬واصفاً‭ ‬اياه‭ ‬بـ«صديقنا‮»‬‭. ‬

ويُنقَل‭ ‬عن‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬الزنزانة‭ ‬أنه‭ ‬أوقِف‭ ‬يومها‭ ‬بتهمة‭ ‬النشل‭ ‬واتخذ‭ ‬لنفسه‭ ‬اسماً‭ ‬مستعاراً‭ ‬هو‭ ‬جيمس‭ ‬بن‭ ‬لئلا‭ ‬يسبّب‭ ‬إحراجاً‭ ‬لوالده‭ ‬الايرلندي‭ ‬الثري‭. ‬

وعندما‭ ‬توفي،‭ ‬لم‭ ‬يُعثَر‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬فرد‭ ‬من‭ ‬عائلته،‭ ‬وأُرسل‭ ‬جثمانه‭ ‬إلى‭ ‬أومان‭. ‬

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