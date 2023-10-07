ضباب حرائق الغابات الإندونيسية يرفع مستوى تلوث الهواء بسنغافورة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أدى‭ ‬موسم‭ ‬الجفاف‭ ‬الطويل‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬خطر‭ ‬حرائق‭ ‬الغابات‭ ‬في‭ ‬الجزر‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬الحرائق‭ ‬التي‭ ‬تصاعد‭ ‬منها‭ ‬دخان‭ ‬أثّر‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الهواء‭ ‬في‭ ‬ماليزيا‭ ‬وسنغافورة‭ ‬المجاورتين‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭. ‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للبيئة‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬إن‭ ‬مؤشر‭ ‬معايير‭ ‬التلوث‭ ‬تجاوز‭ ‬المستوى‭ ‬غير‭ ‬الصحي‭ ‬البالغ‭ ‬100‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬111‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الضواحي‭ ‬الشرقية‭ ‬و102‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الجزيرة‭ ‬قبل‭ ‬حلول‭ ‬الظهر‭. ‬

وبحسب‭ ‬إرشادات‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للبيئة،‭ ‬يُنصح‭ ‬السكان‭ ‬‮«‬بتقليل‭ ‬المجهود‭ ‬البدني‭ ‬الشاق‭ ‬لفترات‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬الخارج‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬تتراوح‭ ‬مستويات‭ ‬التلوث‭ ‬بين‭ ‬100‭ ‬و200‭. ‬

على‭ ‬الرّغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬ظلّ‭ ‬البعض‭ ‬يركض‭ ‬ويركب‭ ‬دراجات‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الحدائق‭ ‬بشرق‭ ‬المدينة‭. ‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬‮«‬بؤر‭ ‬الحرائق‮»‬‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬سومطرة‭ ‬الإندونيسية‭ ‬المجاورة‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬212،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ65‭ ‬الخميس‭ ‬و15‭ ‬الأربعاء‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬لوحظت‭ ‬أعمدة‭ ‬دخان‭ ‬وضباب‭ ‬في‭ ‬صور‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬فوق‭ ‬جنوب‭ ‬ووسط‭ ‬سومطرة‭. ‬وتسبب‭ ‬تحول‭ ‬وجيز‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬الرياح‭ (...) ‬في‭ ‬نفخ‭ ‬بعض‭ ‬الضباب‭ ‬الخفيف‭ ‬باتجاه‭ ‬سنغافورة‭ ‬وفي‭ ‬تدهور‭ ‬جودة‭ ‬الهواء‮»‬‭. ‬

وتأثرت‭ ‬أيضًا‭ ‬ماليزيا،‭ ‬وعزا‭ ‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البيئة‭ ‬ذلك‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬حرائق‭ ‬الغابات‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا‭. ‬

هذه‭ ‬الحرائق‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الجفاف،‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬إشعالها‭ ‬لتنظيف‭ ‬الأراضي‭ ‬وخصوصا‭ ‬لزيادة‭ ‬إنتاج‭ ‬زيت‭ ‬النخيل‭ ‬الذي‭ ‬تعد‭ ‬إندونيسيا‭ ‬أكبر‭ ‬منتج‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬ماليزيا‭ ‬وإندونيسيا‭ ‬تنتجان‭ ‬معا‭ ‬85‭% ‬من‭ ‬زيت‭ ‬النخيل‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬