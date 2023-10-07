Sunday, 08 October 2023 04:10 GMT

ضباب حرائق الغابات الإندونيسية يرفع مستوى تلوث الهواء بسنغافورة

10/7/2023 7:11:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بلغت‭ ‬جودة‭ ‬الهواء‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬أنحاء‭ ‬سنغافورة‭ ‬مستويات‭ ‬غير‭ ‬صحية‭ ‬أمس‭ ‬حين‭ ‬جلبت‭ ‬الرياح‭ ‬ضبابًا‭ ‬ناجمًا‭ ‬عن‭ ‬حرائق‭ ‬الغابات‭ ‬الإندونيسية،‭ ‬حسبما‭ ‬قالت‭ ‬وكالة‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬المدينة‭. ‬

أدى‭ ‬موسم‭ ‬الجفاف‭ ‬الطويل‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬خطر‭ ‬حرائق‭ ‬الغابات‭ ‬في‭ ‬الجزر‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬الحرائق‭ ‬التي‭ ‬تصاعد‭ ‬منها‭ ‬دخان‭ ‬أثّر‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الهواء‭ ‬في‭ ‬ماليزيا‭ ‬وسنغافورة‭ ‬المجاورتين‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭. ‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للبيئة‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬إن‭ ‬مؤشر‭ ‬معايير‭ ‬التلوث‭ ‬تجاوز‭ ‬المستوى‭ ‬غير‭ ‬الصحي‭ ‬البالغ‭ ‬100‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬111‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الضواحي‭ ‬الشرقية‭ ‬و102‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الجزيرة‭ ‬قبل‭ ‬حلول‭ ‬الظهر‭. ‬

وبحسب‭ ‬إرشادات‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للبيئة،‭ ‬يُنصح‭ ‬السكان‭ ‬‮«‬بتقليل‭ ‬المجهود‭ ‬البدني‭ ‬الشاق‭ ‬لفترات‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬الخارج‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬تتراوح‭ ‬مستويات‭ ‬التلوث‭ ‬بين‭ ‬100‭ ‬و200‭. ‬

على‭ ‬الرّغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬ظلّ‭ ‬البعض‭ ‬يركض‭ ‬ويركب‭ ‬دراجات‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الحدائق‭ ‬بشرق‭ ‬المدينة‭. ‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬‮«‬بؤر‭ ‬الحرائق‮»‬‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬سومطرة‭ ‬الإندونيسية‭ ‬المجاورة‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬212،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ65‭ ‬الخميس‭ ‬و15‭ ‬الأربعاء‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬لوحظت‭ ‬أعمدة‭ ‬دخان‭ ‬وضباب‭ ‬في‭ ‬صور‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬فوق‭ ‬جنوب‭ ‬ووسط‭ ‬سومطرة‭. ‬وتسبب‭ ‬تحول‭ ‬وجيز‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬الرياح‭ (...) ‬في‭ ‬نفخ‭ ‬بعض‭ ‬الضباب‭ ‬الخفيف‭ ‬باتجاه‭ ‬سنغافورة‭ ‬وفي‭ ‬تدهور‭ ‬جودة‭ ‬الهواء‮»‬‭. ‬

وتأثرت‭ ‬أيضًا‭ ‬ماليزيا،‭ ‬وعزا‭ ‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البيئة‭ ‬ذلك‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬حرائق‭ ‬الغابات‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا‭. ‬

هذه‭ ‬الحرائق‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الجفاف،‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬إشعالها‭ ‬لتنظيف‭ ‬الأراضي‭ ‬وخصوصا‭ ‬لزيادة‭ ‬إنتاج‭ ‬زيت‭ ‬النخيل‭ ‬الذي‭ ‬تعد‭ ‬إندونيسيا‭ ‬أكبر‭ ‬منتج‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬ماليزيا‭ ‬وإندونيسيا‭ ‬تنتجان‭ ‬معا‭ ‬85‭% ‬من‭ ‬زيت‭ ‬النخيل‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

MENAFN07102023000055011008ID1107206479

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث