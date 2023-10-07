بقّ الفراش يقضّ مضاجع الفرنسيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأفاد‭ ‬البعض‭ ‬مثلاً‭ ‬بأنهم‭ ‬رأوا‭ ‬بقّاً‭ ‬يزحف‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬القطار‭ ‬أو‭ ‬السينما،‭ ‬وتكثر‭ ‬البلاغات‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الحشرات‭ ‬الماصّة‭ ‬للدماء،‭ ‬لكنّ‭ ‬السلطات‭ ‬تؤكّد‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تعبّر‭ ‬عن‭ ‬الحجم‭ ‬الفعليّ‭ ‬للظاهرة،‭ ‬إذ‭ ‬تفاقمت‭ ‬الضجّة‭ ‬بفعل‭ ‬تداول‭ ‬الأخبار‭ ‬في‭ ‬شأنها‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬2024‭. ‬

وتحرص‭ ‬الحكومة‭ ‬خصوصاً‭ ‬على‭ ‬الطمأنة‭ ‬خارج‭ ‬فرنسا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أعلنت‭ ‬الجزائر‭ ‬‮«‬إجراءات‭ ‬وقائية‮»‬‭ ‬للحؤول‭ ‬دون‭ ‬انتشار‭ ‬هذه‭ ‬الحشرات‭. ‬

وشددت‭ ‬السلطات‭ ‬الفرنسية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬عودة‮»‬‭ ‬للبقّ،‭ ‬بحسب‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬كليمان‭ ‬بون‭. ‬

لكنّ‭ ‬البقّ‭ ‬موجود‭ ‬فعلياً‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬إليزا‭ ‬لومونييه‭ ‬الثانوية‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬إذ‭ ‬سُجّل‭ ‬تلوّث‭ ‬14‭ ‬فصلاً‭ ‬فيها،‭ ‬بحسب‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬مديرتها‭ ‬إلى‭ ‬المعلمين‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

ولاحظت‭ ‬معلّمة‭ ‬طلبت‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمها‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ثمة‭ ‬حالة‭ ‬ذهان‭ ‬بين‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والتلاميذ‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬أتلقى‭ ‬باستمرار‭ ‬رسائل‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬يقولون‭ ‬فيها‭ ‬إنهم‭ ‬لن‭ ‬يرسلوا‭ ‬أطفالهم‭ ‬ما‭ ‬دام‭ ‬بقّ‭ ‬الفراش‭ ‬موجوداً‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬المجمل،‭ ‬أُقفلت‭ ‬سبع‭ ‬مدارس‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬ورُصِد‭ ‬بقّ‭ ‬الفراش‭ ‬‮«‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‮»‬‭ ‬في‭ ‬17،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قول‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬غابرييل‭ ‬أتال‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬5‮»‬‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭. ‬

وتحوّلت‭ ‬مسألة‭ ‬انتشار‭ ‬بقّ‭ ‬الفراش‭ ‬إلى‭ ‬قضية‭ ‬دولة‭ ‬إذ‭ ‬تسبق‭ ‬الضجة‭ ‬بأشهر‭ ‬قليلة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬باريس‭. ‬وأكّد‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬مشترك‭ ‬للوزارات‭ ‬المعنية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الوزارات‭ ‬مستنفرة‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الكاتب‭ ‬الأمريكي‭ ‬ألفريدو‭ ‬مينيو‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬جارديان‮»‬‭: ‬‮«‬ثمة‭ ‬فُرشٌ‭ ‬مصطفة‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬فيه‭ ‬وعليها‭ ‬ملصقات‭ ‬صغيرة‭ ‬تنبّه‭ ‬إلى‭ ‬وجوب‭ ‬عدم‭ ‬لمسها‭. ‬ثمة‭ ‬من‭ (‬البرغوث‭)‬‮»‬‭. ‬

ولاحظ‭ ‬الطبيب‭ ‬النفسي‭ ‬أنطوان‭ ‬بيليسولو‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬هنري‭ ‬موندور‭ ‬الجامعي‭ ‬في‭ ‬كريتاي‭ ‬‮«‬حالة‭ ‬ذعر‭ ‬جماعي‭ ‬خفيفة،‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬كون‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬بقّ‭ ‬فراش‭ ‬لديهم‭ ‬يشعرون‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬الحشرات،‭ ‬وأحيانًا‭ ‬مع‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الهوسي‮»‬‭. ‬

أما‭ ‬ماري‭ ‬إيفروا،‭ ‬وهي‭ ‬مديرة‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إيكو‭-‬فليه‮»‬‭ ‬ورئيسة‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬لدراسة‭ ‬بقّ‭ ‬الفراش‭ ‬ومكافحته،‭ ‬فأفادت‭ ‬بأن‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬وجدوا‭ ‬عندهم‭ ‬بقّاً‭ ‬يعانون‭ ‬‮«‬تقريباً‭ ‬متلازمة‭ ‬إجهاد‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الصدمة‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬درجة‭ ‬تأثر‭ ‬هؤلاء‭ ‬الكبيرة‭ ‬بهذه‭ ‬التجربة‭ ‬دفعت‭ ‬شركتها‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬موظفيها‭ ‬على‭ ‬‮«‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬إجهاد‭ ‬الزبائن‮»‬‭. ‬