عشاء لندني يتيح للراغبين التلذذ بأطباق أعدّت لـتـشـارلـز الـثـالـث في قصر فرساي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) سيتسنى لِمن أثار إعجابَهم وحرّك أحلامهم الاستقبال الذي أقيم في قصر فرساي على شرف ملك بريطانيا تشارلز الثالث، أن يتذوقوا على الاقل ما أُعِدّ لَه من أطباق، خلال عشاء يقام في لندن اليوم، ولكن بعيداً من أجواء قاعة المرايا الفخمة في الصرح التاريخي.
ولن يحظى المهتمون بدعوة مجانية إلى المأدبة، بل سيدفعون 275 جنيهاً استرلينياً، اي ما يعادل 337 دولاراً (بدون مشروبات)، لقاء التلذذ بالوليمة الفاخرة المكوّنة من الكركند ودجاج بريس وحلوى الـ«ماكارون» المحشوة بالتوت، والتي يتولى تحضيرها الطاهيان الفرنسيان الشهيران آن صوفي بيك ويانيك ألينو.
ويعيد الإثنان إنتاج الأطباق التي أعدّاها للاستقبال الذي اقامه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الفائت للعاهل البريطاني وزوجته كاميلا.
ويقام العشاء اليوم في «بافيليون» الذي يملكه الشيف يانيك ألينو في لندن.
وستكون المقبلات التي تُعدّها آن صوفي بيك في هذه النسخة المطابقة لمأدبة فرساي من كركند المستنقعات الأزرق مع كعكة السلطعون وطبقة من اللوز الطازج وقليل من هلام النعناع.
أما الطبق الرئيسي من يدَي يانيك ألينو، فيتألف من دجاجة بريس بنكهة الذرة، مزينة بغراتان فطر بورسيني.
وللحلوى، ارتكز الشيف بيار إرميه على بسكويت ماكارون الورد الأصفهاني الذي يشتهر به، لكنه أعاد صوغه للمناسبة، فأضاف إليه التوت وسوربيه الليتشي الوردي.
وأعدّت هذه القائمة بعناية بالتنسيق بين قصر الإليزيه وقصر باكنجهام للاستقبال الذي أقيم في 20 سبتمبر بحضور عدد من النجوم كميك جاجر وهيو غرانت وشارلوت جينزبور.
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