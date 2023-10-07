عشاء لندني يتيح للراغبين التلذذ بأطباق أعدّت لـتـشـارلـز الـثـالـث في قصر فرساي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولن‭ ‬يحظى‭ ‬المهتمون‭ ‬بدعوة‭ ‬مجانية‭ ‬إلى‭ ‬المأدبة،‭ ‬بل‭ ‬سيدفعون‭ ‬275‭ ‬جنيهاً‭ ‬استرلينياً،‭ ‬اي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬337‭ ‬دولاراً‭ (‬بدون‭ ‬مشروبات‭)‬،‭ ‬لقاء‭ ‬التلذذ‭ ‬بالوليمة‭ ‬الفاخرة‭ ‬المكوّنة‭ ‬من‭ ‬الكركند‭ ‬ودجاج‭ ‬بريس‭ ‬وحلوى‭ ‬الـ«ماكارون‮»‬‭ ‬المحشوة‭ ‬بالتوت،‭ ‬والتي‭ ‬يتولى‭ ‬تحضيرها‭ ‬الطاهيان‭ ‬الفرنسيان‭ ‬الشهيران‭ ‬آن‭ ‬صوفي‭ ‬بيك‭ ‬ويانيك‭ ‬ألينو‭.

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ويعيد‭ ‬الإثنان‭ ‬إنتاج‭ ‬الأطباق‭ ‬التي‭ ‬أعدّاها‭ ‬للاستقبال‭ ‬الذي‭ ‬اقامه‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت‭ ‬للعاهل‭ ‬البريطاني‭ ‬وزوجته‭ ‬كاميلا‭. ‬

ويقام‭ ‬العشاء‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬‮«‬بافيليون‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يملكه‭ ‬الشيف‭ ‬يانيك‭ ‬ألينو‭ ‬في‭ ‬لندن‭. ‬

وستكون‭ ‬المقبلات‭ ‬التي‭ ‬تُعدّها‭ ‬آن‭ ‬صوفي‭ ‬بيك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬المطابقة‭ ‬لمأدبة‭ ‬فرساي‭ ‬من‭ ‬كركند‭ ‬المستنقعات‭ ‬الأزرق‭ ‬مع‭ ‬كعكة‭ ‬السلطعون‭ ‬وطبقة‭ ‬من‭ ‬اللوز‭ ‬الطازج‭ ‬وقليل‭ ‬من‭ ‬هلام‭ ‬النعناع‭.

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أما‭ ‬الطبق‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬يدَي‭ ‬يانيك‭ ‬ألينو،‭ ‬فيتألف‭ ‬من‭ ‬دجاجة‭ ‬بريس‭ ‬بنكهة‭ ‬الذرة،‭ ‬مزينة‭ ‬بغراتان‭ ‬فطر‭ ‬بورسيني‭. ‬

وللحلوى،‭ ‬ارتكز‭ ‬الشيف‭ ‬بيار‭ ‬إرميه‭ ‬على‭ ‬بسكويت‭ ‬ماكارون‭ ‬الورد‭ ‬الأصفهاني‭ ‬الذي‭ ‬يشتهر‭ ‬به،‭ ‬لكنه‭ ‬أعاد‭ ‬صوغه‭ ‬للمناسبة،‭ ‬فأضاف‭ ‬إليه‭ ‬التوت‭ ‬وسوربيه‭ ‬الليتشي‭ ‬الوردي‭.

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وأعدّت‭ ‬هذه‭ ‬القائمة‭ ‬بعناية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬بين‭ ‬قصر‭ ‬الإليزيه‭ ‬وقصر‭ ‬باكنجهام‭ ‬للاستقبال‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬سبتمبر‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬كميك‭ ‬جاجر‭ ‬وهيو‭ ‬غرانت‭ ‬وشارلوت‭ ‬جينزبور‭.‬