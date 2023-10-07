Sunday, 08 October 2023 04:10 GMT

هاو: نيوكاسل أكبر ناد في العالم

10/7/2023 7:11:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعرب‭ ‬مدرّب‭ ‬نادي‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الإنكليزي‭ ‬إدي‭ ‬هاو‭ ‬عن‭ ‬اعتقاده‭ ‬أن‭ ‬لدى‭ ‬فريقه‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬أكبر‭ ‬ناد‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وأكد‭ ‬فريق‭ ‬هاو‭ ‬ظهوره‭ ‬كقوة‭ ‬فعلية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬4-1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭.‬

وكان‭ ‬ذلك‭ ‬الفوز‭ ‬إعلان‭ ‬نيات‭ ‬صريحاً‭ ‬من‭ ‬نيوكاسل‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬موسم‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القاريّة‭ ‬الأم‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬عاماً‭.‬

وبعد‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إدارة‭ ‬هاو‭ ‬الذكية‭ ‬والقوة‭ ‬المالية‭ ‬لملّاك‭ ‬النادي‭ ‬السعوديين،‭ ‬يتطوّر‭ ‬نيوكاسل‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬ليصبح‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬عالمية‭.‬

ولم‭ ‬يُخف‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬نيوكاسل‭ ‬ياسر‭ ‬الرميان‭ ‬طموحه‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬قائلاً‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬الوثائقي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬نُشر‭ ‬مؤخراً،‭ ‬إنه‭ ‬يريد‭ ‬جعل‭ ‬النادي‭ ‬الرقم‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وأقرّ‭ ‬هاو‭ ‬الذي‭ ‬تحدث‭ ‬إلى‭ ‬الرميان‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بأن‭ ‬فريقه‭ ‬مازال‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬قوة‭ ‬وهيبة‭ ‬أندية‭ ‬مثل‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬أو‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭.‬

لكن‭ ‬عند‭ ‬سؤاله‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬عمّا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬سبب‭ ‬يمنع‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬ماغبايز‮»‬‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أكبر‭ ‬أندية‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬قال‭ ‬هاو‭: ‬‮«‬لا،‭ ‬لكننا‭ ‬لسنا‭ ‬النادي‭ ‬الرقم‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نحاول‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬وهذه‭ ‬الأشياء‭ ‬تستغرق‭ ‬وقتاً‭. ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬عصا‭ ‬سحرية‭. ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬ذكياً‭ ‬وتتخذ‭ ‬قرارات‭ ‬جيدة‭ ‬وتعمل‭ ‬بجد‭ ‬كل‭ ‬يوم‭. ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الهدف‭ ‬النهائي،‭ ‬فسنبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬لمحاولة‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتحلى‭ ‬بالهدوء‭ ‬وندرك‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الموسم‭. ‬لدينا‭ ‬الكثير‭ ‬لنثبته‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬قول‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬عمّا‭ ‬فعلناه‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬هاو‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬وضعنا‭ ‬أنفسنا‭ ‬للتو‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬مجموعتنا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬ومازلنا‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬مركزنا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز‮»‬‭.‬

وصادف‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الثانية‭ ‬للاستحواذ‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬مالك‭ ‬نيوكاسل‭ ‬السابق‭ ‬مايك‭ ‬آشلي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يحظى‭ ‬بشعبية‭.‬

ومذاك‭ ‬الحين،‭ ‬تحوّل‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬أضحوكة‭ ‬إلى‭ ‬قوة‭ ‬في‭ ‬البريميرليغ‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬شهراً‭ ‬فقط،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬يحتل‭ ‬حالياً‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬عقب‭ ‬بداية‭ ‬متذبذبة‭ ‬للموسم‭.‬

وأقرّ‭ ‬هاو‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬لمواجهة‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬بأن‭ ‬قراره‭ ‬تولّي‭ ‬زمام‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬نيوكاسل‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2021‭ ‬كان‭ ‬بمثابة‭ ‬لحظة‭ ‬غيرت‭ ‬حياته‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬عندما‭ ‬توليت‭ ‬المهمة،‭ ‬أن‭ ‬اللحظة‭ ‬جاءت‭ ‬عندما‭ ‬عُرضت‭ ‬علي‭ ‬الوظيفة‭ ‬وكنت‭ ‬سأقول‭ ‬نعم،‭ ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬لحظة‭ ‬غيرت‭ ‬حياتي‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لحسن‭ ‬الحظ‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬مشواراً‭ ‬رائعاً‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬لقد‭ ‬أحببت‭ ‬كل‭ ‬ثانية‭ ‬منه‭. ‬الشعور‭ ‬بأنني‭ ‬أفعل‭ ‬شيئاً‭ ‬مميزاً‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬موجود‭ ‬دائماً،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬أعتبره‭ ‬أمراً‭ ‬مسلّماً‭ ‬به‭ ‬أبداً‮»‬‭.‬

MENAFN07102023000055011008ID1107206474

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث