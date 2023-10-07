هاو: نيوكاسل أكبر ناد في العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬فريق‭ ‬هاو‭ ‬ظهوره‭ ‬كقوة‭ ‬فعلية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬4-1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭.‬

وكان‭ ‬ذلك‭ ‬الفوز‭ ‬إعلان‭ ‬نيات‭ ‬صريحاً‭ ‬من‭ ‬نيوكاسل‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬موسم‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القاريّة‭ ‬الأم‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬عاماً‭.‬

وبعد‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إدارة‭ ‬هاو‭ ‬الذكية‭ ‬والقوة‭ ‬المالية‭ ‬لملّاك‭ ‬النادي‭ ‬السعوديين،‭ ‬يتطوّر‭ ‬نيوكاسل‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬ليصبح‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬عالمية‭.‬

ولم‭ ‬يُخف‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬نيوكاسل‭ ‬ياسر‭ ‬الرميان‭ ‬طموحه‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬قائلاً‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬الوثائقي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬نُشر‭ ‬مؤخراً،‭ ‬إنه‭ ‬يريد‭ ‬جعل‭ ‬النادي‭ ‬الرقم‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وأقرّ‭ ‬هاو‭ ‬الذي‭ ‬تحدث‭ ‬إلى‭ ‬الرميان‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بأن‭ ‬فريقه‭ ‬مازال‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬قوة‭ ‬وهيبة‭ ‬أندية‭ ‬مثل‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬أو‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭.‬

لكن‭ ‬عند‭ ‬سؤاله‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬عمّا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬سبب‭ ‬يمنع‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬ماغبايز‮»‬‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أكبر‭ ‬أندية‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬قال‭ ‬هاو‭: ‬‮«‬لا،‭ ‬لكننا‭ ‬لسنا‭ ‬النادي‭ ‬الرقم‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نحاول‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬وهذه‭ ‬الأشياء‭ ‬تستغرق‭ ‬وقتاً‭. ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬عصا‭ ‬سحرية‭. ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬ذكياً‭ ‬وتتخذ‭ ‬قرارات‭ ‬جيدة‭ ‬وتعمل‭ ‬بجد‭ ‬كل‭ ‬يوم‭. ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الهدف‭ ‬النهائي،‭ ‬فسنبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬لمحاولة‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتحلى‭ ‬بالهدوء‭ ‬وندرك‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الموسم‭. ‬لدينا‭ ‬الكثير‭ ‬لنثبته‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬قول‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬عمّا‭ ‬فعلناه‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬هاو‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬وضعنا‭ ‬أنفسنا‭ ‬للتو‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬مجموعتنا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬ومازلنا‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬مركزنا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز‮»‬‭.‬

وصادف‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الثانية‭ ‬للاستحواذ‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬مالك‭ ‬نيوكاسل‭ ‬السابق‭ ‬مايك‭ ‬آشلي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يحظى‭ ‬بشعبية‭.‬

ومذاك‭ ‬الحين،‭ ‬تحوّل‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬أضحوكة‭ ‬إلى‭ ‬قوة‭ ‬في‭ ‬البريميرليغ‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬شهراً‭ ‬فقط،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬يحتل‭ ‬حالياً‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬عقب‭ ‬بداية‭ ‬متذبذبة‭ ‬للموسم‭.‬

وأقرّ‭ ‬هاو‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬لمواجهة‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬بأن‭ ‬قراره‭ ‬تولّي‭ ‬زمام‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬نيوكاسل‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2021‭ ‬كان‭ ‬بمثابة‭ ‬لحظة‭ ‬غيرت‭ ‬حياته‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬عندما‭ ‬توليت‭ ‬المهمة،‭ ‬أن‭ ‬اللحظة‭ ‬جاءت‭ ‬عندما‭ ‬عُرضت‭ ‬علي‭ ‬الوظيفة‭ ‬وكنت‭ ‬سأقول‭ ‬نعم،‭ ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬لحظة‭ ‬غيرت‭ ‬حياتي‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لحسن‭ ‬الحظ‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬مشواراً‭ ‬رائعاً‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬لقد‭ ‬أحببت‭ ‬كل‭ ‬ثانية‭ ‬منه‭. ‬الشعور‭ ‬بأنني‭ ‬أفعل‭ ‬شيئاً‭ ‬مميزاً‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬موجود‭ ‬دائماً،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬أعتبره‭ ‬أمراً‭ ‬مسلّماً‭ ‬به‭ ‬أبداً‮»‬‭.‬