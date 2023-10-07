في المجموعة الأولى بمونديال الشاطئيةمنتخب الإمارات يواجه مصر وإيطاليا وأمريكا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) دبي وام: وضعت قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، المقررة بالإمارات منتخب الإمارات في المجموعة الأولى مع منتخبات إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر.
وتستضيف دبي منافسات النسخة الـ12 للمونديال، من 15 إلى 25 فبراير 2024، بمشاركة 16 منتخبا، وتقام المباريات على ملعب حي دبي للتصميم.
وأجريت مراسم القرعة، الجمعة، في مكتبة محمد بن راشد بدبي، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة المحلية للبطولة، وممثلي الاتحاد الدولي (فيفا) ووفود المنتخبات المشاركة.
وشارك في إجراء القرعة، هايمي يارزا مدير البطولات في الفيفا، وعاونه كل من بخيت سعد نجم منتخب الإمارات السابق لكرة القدم، وكريستيان كاريمبو نجم منتخب فرنسا السابق.
وأسفرت نتائج القرعة في باقي المجموعات عن وقوع منتخبات تاهيتي وإيران وإسبانيا والأرجنتين بالمجموعة الثانية، واليابان والسنغال وبيلاروسيا وكولومبيا في المجموعة الثالثة، والبرازيل والبرتغال وعمان والمكسيك في المجموعة الرابعة.
وفي كلمة مصورة وجهها السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، عبر عن شكره لجهود اللجنة المنظمة العليا للبطولة لاستضافة هذه النسخة، ولاتحاد الإمارات لكرة القدم على جهوده في هذا الصدد.
وأكد إنفانتينو ثقته بقدرة منتخب الإمارات على ترك انطباع إيجابي في ظل المستويات العالية، التي قدمها في الفترة الماضية على مستوى القارة الآسيوية مع التأكيد على طموحات جميع المنتخبات المشاركة في تقديم أفضل ما لديهم، متمنياً التوفيق للجميع.
MENAFN07102023000055011008ID1107206473
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.