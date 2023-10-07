في المجموعة الأولى بمونديال الشاطئيةمنتخب الإمارات يواجه مصر وإيطاليا وأمريكا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتستضيف‭ ‬دبي‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬الـ12‭ ‬للمونديال،‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬بمشاركة‭ ‬16‭ ‬منتخبا،‭ ‬وتقام‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬حي‭ ‬دبي‭ ‬للتصميم‭.‬

وأجريت‭ ‬مراسم‭ ‬القرعة،‭ ‬الجمعة،‭ ‬في‭ ‬مكتبة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بدبي،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬حميد‭ ‬النعيمي،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الوطنية،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬للبطولة،‭ ‬والشيخ‭ ‬سهيل‭ ‬بن‭ ‬بطي‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لقطاع‭ ‬التنمية‭ ‬الرياضية‭ ‬بالهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬المحلية‭ ‬للبطولة،‭ ‬وممثلي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬ووفود‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬القرعة،‭ ‬هايمي‭ ‬يارزا‭ ‬مدير‭ ‬البطولات‭ ‬في‭ ‬الفيفا،‭ ‬وعاونه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بخيت‭ ‬سعد‭ ‬نجم‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬السابق‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وكريستيان‭ ‬كاريمبو‭ ‬نجم‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬السابق‭.‬

وأسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬القرعة‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬المجموعات‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬منتخبات‭ ‬تاهيتي‭ ‬وإيران‭ ‬وإسبانيا‭ ‬والأرجنتين‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬واليابان‭ ‬والسنغال‭ ‬وبيلاروسيا‭ ‬وكولومبيا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬والبرازيل‭ ‬والبرتغال‭ ‬وعمان‭ ‬والمكسيك‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭.‬

وفي‭ ‬كلمة‭ ‬مصورة‭ ‬وجهها‭ ‬السويسري‭ ‬جياني‭ ‬إنفانتينو،‭ ‬رئيس‭ ‬الفيفا،‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لجهود‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬للبطولة‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذه‭ ‬النسخة،‭ ‬ولاتحاد‭ ‬الإمارات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭.‬

وأكد‭ ‬إنفانتينو‭ ‬ثقته‭ ‬بقدرة‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬على‭ ‬ترك‭ ‬انطباع‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المستويات‭ ‬العالية،‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬طموحات‭ ‬جميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديهم،‭ ‬متمنياً‭ ‬التوفيق‭ ‬للجميع‭.‬



