فيفا يعرض أسئلة شائعة عن استضافة مونديالي 2030 و2034

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وصادق‭ ‬مجلس‭ ‬فيفا‭ ‬الأربعاء‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الملف‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬والبرتغال‭ ‬وإسبانيا‭ ‬هو‭ ‬ملف‭ ‬الترشُّح‭ ‬الوحيد‭ ‬لاستضافة‭ ‬نسخة‭ ‬2030،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتأهل‭ ‬منتخبات‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬تلقائياً،‭ ‬عبر‭ ‬المقاعد‭ ‬المخصَّصة‭ ‬للاتحادين‭ ‬القاريين‭ ‬المعنيين،‭ ‬شرط‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التقييم‭ ‬وتأكيد‭ ‬مؤتمر‭ ‬فيفا‭ ‬لهذا‭ ‬القرار‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬المقرَّر‭ ‬في‭ ‬2024‭.‬

وأخذاً‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬السياق‭ ‬التاريخي‭ ‬للنسخة‭ ‬الأولى‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الأوروغواي‭ ‬عام‭ ‬1930،‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬فيفا‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬حدث‭ ‬يحتفي‭ ‬بالذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬للبطولة‭ ‬في‭ ‬مونتيفيديو،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إجراء‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬ضمن‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأوروغواي‭ ‬والأرجنتين‭ ‬والباراغواي،‭ ‬شرط‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التقييم‭. ‬وستتأهل‭ ‬إلى‭ ‬نسخة‭ ‬2030‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي‭ ‬منتخبات‭ ‬دول‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬ستستضيف‭ ‬فعاليات‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬للبطولة‭.‬

وأطلقت‭ ‬عملية‭ ‬تقديم‭ ‬ملفات‭ ‬الترشُّح‭ ‬لاستضافة‭ ‬نسخة‭ ‬2030‭ ‬و2034‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد،‭ ‬حرصاً‭ ‬على‭ ‬مراعاة‭ ‬مبدأ‭ ‬التناوب‭ ‬بين‭ ‬الاتحادات‭ ‬القارية‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وضمان‭ ‬أفضل‭ ‬ظروف‭ ‬الاستضافة‭ ‬الممكنة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭.‬

وستكون‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأعضاء‭ ‬التابعة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬واتحاد‭ ‬أوقيانوسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وحدها‭ ‬مؤهلة‭ ‬للتقدّم‭ ‬بملفات‭ ‬الترشُّح‭ ‬لاستضافة‭ ‬مسابقة‭ ‬2034‭.‬

من‭ ‬سيستضيف‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2030؟

الملف‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬والبرتغال‭ ‬وإسبانيا‭ ‬هو‭ ‬ملف‭ ‬الترشُّح‭ ‬الوحيد‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬فيفا‭. ‬بناء‭ ‬عليه،‭ ‬ستكون‭ ‬المغرب‭ ‬والبرتغال‭ ‬وإسبانيا‭ ‬هي‭ ‬الدول‭ ‬المضيفة‭ ‬للبطولة،‭ ‬حيث‭ ‬ستُقام‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬101‭ ‬مباراة‭... ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬بالتشاور‭ ‬مع‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬واتحاد‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

لماذا‭ ‬تستضيف‭ ‬الأوروغواي‭ ‬والأرجنتين‭ ‬والباراغواي‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات؟

يتزامن‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬100‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬أول‭ ‬نسخة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬وسيتجسّد‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بإجراء‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملاعب‭ ‬مختلفة‭ ‬بأمريكا‭ ‬الجنوبية‭.‬

كيف‭ ‬ولماذا‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬هذه‭ ‬الدول؟

تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬مباراة‭ ‬تخليد‭ ‬الذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬في‭ ‬مونتيفيديو،‭ ‬عاصمة‭ ‬أوروغواي‭.. ‬تقديراً‭ ‬لدور‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬1930‭ ‬التي‭ ‬تُوج‭ ‬بطلاً‭ ‬لها‭... ‬كما‭ ‬ستقام‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الأرجنتين‭ ‬تقديراً‭ ‬لاحتلال‭ ‬منتخبها‭ ‬الوطني‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬عام‭ ‬1930،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬مباراة‭ ‬ثالثة‭ ‬في‭ ‬الباراغواي‭ ‬تقديراً‭ ‬للدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬القاري،‭ ‬حيث‭ ‬يستضيف‭ ‬مقر‭ ‬اتحاد‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬الأول‭ ‬والوحيد‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬وجود‭ ‬عند‭ ‬إقامة‭ ‬نسخة‭ ‬1930‭.‬

ما‭ ‬هو‭ ‬البرنامج‭ ‬المزمع‭ ‬لمونديال‭ ‬2030؟

سيتُيح‭ ‬الجدول‭ ‬المزمع‭ ‬اعتماده‭ ‬مهلة‭ ‬زمنية‭ ‬تناهز‭ ‬11‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬يوماً‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الستة‭ ‬التي‭ ‬ستلعب‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬تتمكّن‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬وأخذ‭ ‬قسط‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬غمار‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية،‭ ‬مع‭ ‬إتاحة‭ ‬ما‭ ‬يناهز‭ ‬خمسة‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ ‬للسفر‭ ‬والراحة‭ ‬لبقية‭ ‬المنافسين‭ ‬الستة‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬ولجميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬الأخرى‭. ‬هذا‭ ‬وسيتم‭ ‬تقديم‭ ‬موعد‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بأيام‭ ‬قليلة‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬المباريات‭ ‬الافتتاحية‭ ‬الرسمية‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬والبرتغال‭ ‬وإسبانيا‭.‬

يوضح‭ ‬هذا‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬كيفية‭ ‬توزيع‭ ‬تواريخ‭ ‬الأحداث‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭:‬

السبت‭ ‬8‭ ‬والأحد‭ ‬9‭ ‬يونيو‭ ‬2030‭: ‬مراسم‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬والمباراة‭ ‬الأولى‭ ‬لمنتخب‭ ‬الأوروغواي‭ ‬في‭ ‬مونتيفيديو‭ ‬ومنتخب‭ ‬الأرجنتين‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ومنتخب‭ ‬الباراغواي‭ ‬على‭ ‬أرضه‭.‬

الخميس‭ ‬13‭ ‬والجمعة‭ ‬14‭ ‬يونيو‭ ‬2030‭: ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬والمباراة‭ (‬المباريات‭) ‬الافتتاحية‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2030‭.‬

السبت‭ ‬15‭ ‬والأحد‭ ‬16‭ ‬يونيو‭ ‬2030‭: ‬المباريات‭ ‬الأولى‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تنتمي‭ ‬لمجموعات‭ ‬الأوروغواي‭ ‬والأرجنتين‭ ‬والباراغواي‭.‬

الجمعة‭ ‬21‭ ‬والسبت‭ ‬22‭ ‬يونيو‭ ‬2030‭: ‬المباريات‭ ‬الثانية‭ ‬لجميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬تنتمي‭ ‬لمجموعات‭ ‬أوروغواي‭ ‬والأرجنتين‭ ‬وباراغواي‭ ‬الأحد‭ ‬21‭ ‬يوليو‭ ‬2030‭: ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2030‭.‬

متى‭ ‬سيتم‭ ‬تأكيد‭ ‬قرار‭ ‬منح‭ ‬استضافة‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2030‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬للدول‭ ‬المترشّحة؟

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتخذ‭ ‬كونغرس‭ ‬فيفا،‭ ‬الذي‭ ‬يتألف‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الأعضاء‭ ‬الـ211،‭ ‬قراره‭ ‬النهائي‭ ‬والرسمي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

متى‭ ‬يجب‭ ‬تقديم‭ ‬ملفات‭ ‬الترشُّح‭ ‬لاستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034؟

31‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬هو‭ ‬الموعد‭ ‬النهائي‭ ‬لتقديم‭ ‬الخطابات‭ ‬التأكيدية‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأعضاء‭ ‬المهتمة‭ ‬بالترشُّح‭. ‬وسيُصادق‭ ‬كونغرس‭ ‬فيفا‭ ‬على‭ ‬ملف‭ ‬الاستضافة‭ ‬النهائي‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ .‬