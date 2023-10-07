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قبل التوقف.. قمتان كبيرتان في ختام الجولة (3)الرفاع يتربص بالمحرق.. والخالدية ينشد نقاط الأهلي

10/7/2023 7:11:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬مواجهتين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء،‭ ‬حيث‭ ‬يشهد‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬قمة‭ ‬الجولة‭ ‬بمواجهة‭ ‬الكبيرين‭ ‬الرفاع‭ ‬برصيد‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬مع‭ ‬المحرق‭ ‬برصيد‭ (‬4‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يلاقي‭ ‬الخالدية‭ ‬برصيد‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬نظيره‭ ‬الأهلي‭ ‬برصيد‭ (‬3‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعرادي‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭.‬


الرفاع‭ ‬يتربص‭ ‬بالغريم

سيكون‭ ‬الرفاع‭ ‬أمام‭ ‬مواجهة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬عندما‭ ‬يلاقي‭ ‬غريمه‭ ‬الأزلي‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬هذه‭ ‬الجولة،‭ ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬المقدمات،‭ ‬وقد‭ ‬اعتدنا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬التنافس‭ ‬الشديد‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬التاريخيين،‭ ‬وكلاهما‭ ‬يمتلك‭ ‬الفرصة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز،‭ ‬والانتصار‭ ‬على‭ ‬الآخر،‭ ‬والابتعاد‭ ‬بالنقاط،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬التي‭ ‬ستشهدها‭ ‬المسابقة‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬مباشرة‭.‬

الرفاع‭ ‬يريد‭ ‬مواصلة‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬فبعد‭ ‬أن‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬الافتتاح‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬اكتسح‭ ‬منافسه‭ ‬الحد‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬وقدم‭ ‬الفريق‭ ‬أداء‭ ‬لافتا‭ ‬وقويا‭ ‬حسم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬اللقاء‭ ‬بأفضلية‭ ‬مطلقة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬استطاع‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬القوية‭ ‬آسيويا‭ ‬أمام‭ ‬الزوراء‭ ‬العراقي‭ ‬وخرج‭ ‬بالتعادل‭ ‬بالجولة‭ ‬الثانية‭ ‬ليبقى‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬مجموعته‭ ‬بكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬المحرق‭ ‬خرج‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬أمام‭ ‬الخالدية‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وكان‭ ‬أمام‭ ‬فرصة‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬لولا‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬استقبله‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المواجهة،‭ ‬وقد‭ ‬افتتح‭ ‬الفريق‭ ‬الأحمر‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬بفوز‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الحد‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬ويتساوى‭ ‬الآن‭ ‬مع‭ ‬المحرق‭ ‬بذات‭ ‬الرصيد‭.‬

الأجواء‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬شهدت‭ ‬التفافا‭ ‬إداريا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬الناديين،‭ ‬وحرص‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬ومؤازرة‭ ‬الفريق‭ ‬وتحفيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬قبل‭ ‬الموقعة‭ ‬المنتظرة،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمحرق‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬تواجد‭ ‬إدارته‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬الأخير،‭ ‬للشدّ‭ ‬من‭ ‬عزيمة‭ ‬اللاعبين‭ ‬وحثّهم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العطاء‭ ‬اللافت‭.‬

بقي‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬جودة‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬الخط‭ ‬الأمامي‭ ‬تحديدا،‭ ‬فالرفاع‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬السرعة‭ ‬والمهارة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬إحراز‭ ‬الأهداف،‭ ‬ولا‭ ‬يختلف‭ ‬الحال‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المحرق‭ ‬الذي‭ ‬يعوّل‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬مهاجمه‭ ‬التونسي‭ ‬فراس‭ ‬شواط‭ ‬الذي‭ ‬ترك‭ ‬بصمته‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الفريق‭ ‬منذ‭ ‬انضمامه‭ ‬إليه‭.‬


الخالدية‭ ‬واستعادة‭ ‬الصدارة

في‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬فإن‭ ‬الخالدية‭ ‬الذي‭ ‬اكتفى‭ ‬بالتعادل‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬يريد‭ ‬تحقيق‭ ‬النقاط‭ ‬الكاملة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي،‭ ‬ومحاولة‭ ‬استعادة‭ ‬الصدارة‭ ‬التي‭ ‬فقدها‭ ‬لمصلحة‭ ‬النجمة‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬بداية‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬رائعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وستكون‭ ‬مهمة‭ ‬الخالدية‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‭ ‬إذا‭ ‬أدركنا‭ ‬أن‭ ‬المنافس‭ ‬الأهلاوي‭ ‬بقيادة‭ ‬السوري‭ ‬هيثم‭ ‬جطل‭.‬

الفريق‭ ‬الأصفر‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬مهما‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬سترة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬وبثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬ويريد‭ ‬الاستمرار‭ ‬على‭ ‬ذات‭ ‬النسق‭ ‬المرتفع،‭ ‬وخصوصا‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬المفاجئة‭ ‬أمام‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المسابقة،‭ ‬وعليه‭ ‬فإن‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الخالدية‭ ‬سيكون‭ ‬خطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬وجادة‭ ‬للأمام،‭ ‬وسيدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬مع‭ ‬الكبار‭.‬

بشكل‭ ‬عام‭ ‬لن‭ ‬تقل‭ ‬مواجهة‭ ‬الخالدية‭ ‬والأهلي‭ ‬شأنا‭ ‬عن‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول،‭ ‬والمطلوب‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬ختاما‭ ‬يليق‭ ‬بسمعة‭ ‬الدوري‭ ‬والبداية‭ ‬اللافتة‭ ‬لاسم‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬غزارة‭ ‬تهديفية‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقتها‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬وكل‭ ‬المؤشرات‭ ‬تبرهن‭ ‬على‭ ‬استشعار‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬الأربعة‭ ‬للحضور‭ ‬والمؤازرة‭ ‬وتحفيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬مستوياتهم‭.‬

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