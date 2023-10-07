القبض على آسيوي بحوزته مخدرات بـ50 ألف دينار

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- Akhbar Al Khaleej) تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على آسيوي (34 عاما) لحيازته وترويجه مواد مخدرة، حيث ضبط بحوزته حوالي كيلوجرام من مادة الشبو المخدرة التي تقدر قيمتها بحوالي 50 ألف دينار.
وأوضحت الإدارة أنه فور ورود معلومات بهذا الشأن باشرت الشرطة عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه وبحوزته المواد المخدرة بالإضافة إلى مواد وأدوات تستخدم في عملية الترويج والتعاطي.
وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم تحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
وتهيب إدارة مكافحة المخدرات بكافة المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي شكوى أو ملاحظة أو رسائل مشبوهة لترويج المخدرات والتقدم بطلبات المساعدة المتعلقة بمكافحة المخدرات على الخط الساخن (996) على مدار الساعة، مع ضمان السرية التامة للمعلومات.
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