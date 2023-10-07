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القبض على آسيوي بحوزته مخدرات بـ50 ألف دينار

10/7/2023 7:11:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمكنت‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬آسيوي‭ (‬34‭ ‬عاما‭) ‬لحيازته‭ ‬وترويجه‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة،‭ ‬حيث‭ ‬ضبط‭ ‬بحوزته‭ ‬حوالي‭ ‬كيلوجرام‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬الشبو‭ ‬المخدرة‭ ‬التي‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بحوالي‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وأوضحت‭ ‬الإدارة‭ ‬أنه‭ ‬فور‭ ‬ورود‭ ‬معلومات‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬باشرت‭ ‬الشرطة‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المذكور‭ ‬والقبض‭ ‬عليه‭ ‬وبحوزته‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواد‭ ‬وأدوات‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الترويج‭ ‬والتعاطي‭.‬

وأشارت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تحريز‭ ‬المضبوطات،‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

وتهيب‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بكافة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شكوى‭ ‬أو‭ ‬ملاحظة‭ ‬أو‭ ‬رسائل‭ ‬مشبوهة‭ ‬لترويج‭ ‬المخدرات‭ ‬والتقدم‭ ‬بطلبات‭ ‬المساعدة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ (‬996‭) ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬السرية‭ ‬التامة‭ ‬للمعلومات‭.‬

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