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عرض متهم بسرقة محل ذهب على الطب النفسي

10/7/2023 7:11:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قررت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬تأجيل‭ ‬نظر‭ ‬استئناف‭ ‬متهم‭ ‬عربي‭ ‬الجنسية‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬بسجنه‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬وإبعاده،‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬بسرقة‭ ‬محل‭ ‬ذهب،‭ ‬وذلك‭ ‬إلى‭ ‬جلسة‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬انتظارا‭ ‬لتقرير‭ ‬الطب‭ ‬النفسي،‭ ‬وطلب‭ ‬الكشف‭ ‬الطبي‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬ومدى‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬أفعاله‭ ‬وتصرفاته‭.‬

وكان‭ ‬المتهم‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬محلات‭ ‬المجوهرات‭ ‬بمنطقة‭ ‬المنامة‭ ‬بسوق‭ ‬الذهب،‭ ‬حيث‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬البائع‭ ‬مشاهدة‭ ‬بعض‭ ‬الأطقم‭ ‬الذهبية‭ ‬بنية‭ ‬الشراء،‭ ‬حيث‭ ‬عرض‭ ‬عليه‭ ‬البائع‭ ‬عدة‭ ‬أطقم‭ ‬وبدأ‭ ‬المتهم‭ ‬بتفقدها‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬استغل‭ ‬انشغال‭ ‬البائع‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬زبائن‭ ‬المحل،‭ ‬فسرق‭ ‬عدة‭ ‬أطقم‭ ‬وخرج‭ ‬من‭ ‬المحل‭ ‬مسرعا‭ ‬محاولا‭ ‬الهرب‭.‬

صرخ‭ ‬البائع‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬حرامي‭ ‬ ‭ ‬حرامي‮»‬‭ ‬فلفت‭ ‬نظر‭ ‬المارة‭ ‬الذين‭ ‬حاول‭ ‬اللحاق‭ ‬بالمتهم‭ ‬الذي‭ ‬سقط‭ ‬مرتين،‭ ‬وفي‭ ‬إحداهما‭ ‬أخرج‭ ‬سكينا‭ ‬من‭ ‬حقيبته‭ ‬حاول‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬تهديد‭ ‬العمال‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الذين‭ ‬حاولوا‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬حيث‭ ‬سقطت‭ ‬منه‭ ‬بعض‭ ‬المسروقات‭ ‬اثناء‭ ‬فراره،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الاخر‭ ‬سقط‭ ‬أرضا‭ ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬الهرب،‭ ‬وتمت‭ ‬السيطرة‭ ‬عليه‭ ‬وتسليمه‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬شرطة‭ ‬باب‭ ‬البحرين‭.‬

أسندت‭ ‬إليه‭ ‬النيابة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬فبراير‭ ‬2023‭ ‬بدائرة‭ ‬أمن‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬شرع‭ ‬في‭ ‬سرقة‭ ‬المنقولات‭ ‬المبينة‭ ‬بالوصف‭ ‬والنوع‭ ‬والمملوكة‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ (‬محل‭ ‬المجوهرات‭) ‬بطريق‭ ‬الإكراه‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بأن‭ ‬قام‭ ‬بسرقة‭ ‬المنقولات‭ ‬وأشهر‭ ‬سكينا‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬محاولا‭ ‬الهرب،‭ ‬وقد‭ ‬خاب‭ ‬أثر‭ ‬الجريمة‭ ‬لسبب‭ ‬لا‭ ‬دخل‭ ‬له‭ ‬فيه‭ ‬وهو‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭.‬

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