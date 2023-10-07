عرض متهم بسرقة محل ذهب على الطب النفسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية تأجيل نظر استئناف متهم عربي الجنسية على حكم بسجنه 3 سنوات وإبعاده، بعد إدانته بسرقة محل ذهب، وذلك إلى جلسة 16 أكتوبر انتظارا لتقرير الطب النفسي، وطلب الكشف الطبي على المتهم ومدى مسؤوليته عن أفعاله وتصرفاته.
وكان المتهم توجه إلى أحد محلات المجوهرات بمنطقة المنامة بسوق الذهب، حيث طلب من البائع مشاهدة بعض الأطقم الذهبية بنية الشراء، حيث عرض عليه البائع عدة أطقم وبدأ المتهم بتفقدها إلا انه استغل انشغال البائع مع أحد زبائن المحل، فسرق عدة أطقم وخرج من المحل مسرعا محاولا الهرب.
صرخ البائع عليه «حرامي – حرامي» فلفت نظر المارة الذين حاول اللحاق بالمتهم الذي سقط مرتين، وفي إحداهما أخرج سكينا من حقيبته حاول من خلاله تهديد العمال بالمنطقة الذين حاولوا القبض عليه حيث سقطت منه بعض المسروقات اثناء فراره، إلا أنه في الاخر سقط أرضا ولم يتمكن من الهرب، وتمت السيطرة عليه وتسليمه إلى مركز شرطة باب البحرين.
أسندت إليه النيابة أنه في 17 فبراير 2023 بدائرة أمن محافظة العاصمة شرع في سرقة المنقولات المبينة بالوصف والنوع والمملوكة للمجني عليه (محل المجوهرات) بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه بأن قام بسرقة المنقولات وأشهر سكينا في وجه المجني عليه محاولا الهرب، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل له فيه وهو القبض عليه.
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