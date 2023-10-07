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15 سنة سجنا والإبعاد لمهرب ((ترامادول))

10/7/2023 7:11:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬معاقبة‭ ‬أربعيني‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حاول‭ ‬تهريب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬كبسولة‭ ‬ترامدول‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬أثناء‭ ‬قدومه‭ ‬من‭ ‬الخارج‭.‬

وكان‭ ‬المتهم‭ ‬قد‭ ‬حضر‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬بلده‭ ‬الآسيوي،‭ ‬وعند‭ ‬مروره‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الجمركية‭ ‬اشتبه‭ ‬به‭ ‬الشاهد‭ ‬الأول،‭ ‬وعليه‭ ‬قام‭ ‬بتفتيشه‭ ‬ولم‭ ‬يعثر‭ ‬على‭ ‬شيء،‭ ‬وبسؤاله‭ ‬عن‭ ‬حيازته‭ ‬لأية‭ ‬ممنوعات‭ ‬أنكر‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ملامحه‭ ‬كان‭ ‬يبدو‭ ‬عليها‭ ‬الارتكاب،‭ ‬حيث‭ ‬أمر‭ ‬ضابط‭ ‬الجمارك‭ ‬بتحويله‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬جهاز‭ ‬الأشعة،‭ ‬وبالعرض‭ ‬عليه‭ ‬لوحظ‭ ‬وجود‭ ‬أشكال‭ ‬دائرية‭ ‬بداخل‭ ‬طيات‭ ‬ملابسه‭ ‬يشتبه‭ ‬بانها‭ ‬كبسولات‭ ‬مخدرة،‭ ‬فتم‭ ‬تحويله‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭.‬

وبسؤال‭ ‬المتهم‭ ‬أقر‭ ‬بإخفاء‭ ‬كبسولات‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬قاصدا‭ ‬تهريبها‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وعليه‭ ‬تم‭ ‬تفتيشه،‭ ‬وأخرج‭ ‬المتهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬كبسولة‭ ‬ترامدول‭ ‬بين‭ ‬طيات‭ ‬ملابسه‭ ‬الداخلية،‭ ‬وبإجراء‭ ‬التحريات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬يعمل‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬تقوم‭ ‬بجلب‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار،‭ ‬ودور‭ ‬المتهم‭ ‬هو‭ ‬نقل‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭. ‬وبفحصها‭ ‬معمليا‭ ‬ثبت‭ ‬احتواؤها‭ ‬على‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬ومؤثر‭ ‬الميتافيتامين،‭ ‬وبفحص‭ ‬عيّنة‭ ‬إدراره‭ ‬ثبت‭ ‬احتواؤها‭ ‬على‭ ‬مخدر‭ ‬الحشيش‭ ‬ومؤثر‭ ‬الديازيبام‭.‬

أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهم‭ ‬أنه‭ ‬جلب‭ ‬وحاز‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬الترامدول‭ ‬والمؤثر‭ ‬العقلي‭ ‬الميتامفيتامين‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الاحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونا،‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬أحرز‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬الحشيش‭ ‬والمؤثر‭ ‬العقلي‭ ‬الديازيبام‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الاحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونا‭.‬

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