15 سنة سجنا والإبعاد لمهرب ((ترامادول))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية معاقبة أربعيني بالسجن مدة 15 سنة بعد أن حاول تهريب أكثر من 500 كبسولة ترامدول إلى البحرين أثناء قدومه من الخارج.
وكان المتهم قد حضر إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي قادما من بلده الآسيوي، وعند مروره بالمنطقة الجمركية اشتبه به الشاهد الأول، وعليه قام بتفتيشه ولم يعثر على شيء، وبسؤاله عن حيازته لأية ممنوعات أنكر إلا أن ملامحه كان يبدو عليها الارتكاب، حيث أمر ضابط الجمارك بتحويله إلى غرفة جهاز الأشعة، وبالعرض عليه لوحظ وجود أشكال دائرية بداخل طيات ملابسه يشتبه بانها كبسولات مخدرة، فتم تحويله إلى مكتب إدارة مكافحة المخدرات.
وبسؤال المتهم أقر بإخفاء كبسولات تحتوي على المواد المخدرة قاصدا تهريبها إلى مملكة البحرين، وعليه تم تفتيشه، وأخرج المتهم أكثر من 500 كبسولة ترامدول بين طيات ملابسه الداخلية، وبإجراء التحريات من قبل إدارة مكافحة المخدرات تبين أن المتهم يعمل ضمن شبكة تقوم بجلب المواد المخدرة إلى مملكة البحرين بقصد الاتجار، ودور المتهم هو نقل المواد المخدرة. وبفحصها معمليا ثبت احتواؤها على المادة المخدرة ومؤثر الميتافيتامين، وبفحص عيّنة إدراره ثبت احتواؤها على مخدر الحشيش ومؤثر الديازيبام.
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه جلب وحاز المادة المخدرة الترامدول والمؤثر العقلي الميتامفيتامين بقصد الاتجار في غير الاحوال المرخص بها قانونا، كما انه أحرز المادة المخدرة الحشيش والمؤثر العقلي الديازيبام بقصد التعاطي في غير الاحوال المرخص بها قانونا.
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