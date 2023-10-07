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هجوم المقاومة.. خبير يتحدث عن كارثة للموساد والشاباك الإسرائيلي

10/7/2023 7:11:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تقرير‭: ‬من‭ ‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية

نفذت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬أكبر‭ ‬هجوم‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬إذ‭ ‬أطلقت‭ ‬وابلا‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عبور‭ ‬مسلحين‭ ‬تابعين‭ ‬لها‭ ‬السياج‭ ‬الحدودي،‭ ‬فيما‭ ‬وصفته‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬فشل‭ ‬استخباراتي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬خطير‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬معاريف‮»‬‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬فوجئت‭ ‬بالهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬واصفة‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬بـ«فشل‭ ‬استخباراتي‭ ‬خطير‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬الصحيفة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لها‭ ‬كتبه‭ ‬متحدث‭ ‬سابق‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬تعيش‭ ‬حربا‭ ‬صعبة‭ ‬ذات‭ ‬خصائص‭ ‬لم‭ ‬تعرفها‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬ومفاجأة‭ ‬كاملة‭ ‬بعدد‭ ‬غير‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬والأسرى‭ ‬والمختطفين‮»‬‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬إعداد‭ ‬الجمهور‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لحقيقة‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬سيكون‭ ‬صعبا‭ ‬وطويلا‭ ‬ومؤلما‭. ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬بمهمته‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬مواطني‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وهذا‭ ‬فشل‭ ‬كبير‭ ‬سيتم‭ ‬مناقشته‭ ‬والتحقيق‭ ‬فيه‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬قال‭ ‬الخبير‭ ‬العسكري‭ ‬والاستراتيجي‭ ‬اللواء‭ ‬سمير‭ ‬فرج‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‮»‬‭:‬

. المفاجأة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬كانت‭ ‬قوية‭ ‬للغاية،‭ ‬والجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يحاول‭ ‬لملمة‭ ‬أوراقه‭ ‬للتصرف‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

. ما‭ ‬حصل‭ ‬كارثة‭ ‬للموساد‭ ‬والشاباك‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

. عملية‭ ‬كبيرة‭ ‬كهذه‭ ‬لا‭ ‬تدري‭ ‬بها‭ ‬المخابرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تعكس‭ ‬سوء‭ ‬إدارة‭ ‬وفشلا‭ ‬كبيرا‭.‬

. القوات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬جاهزة‭ ‬للتصرف‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬إسرائيل،‭ ‬لكن‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمام‭ ‬مأزق‭ ‬كبير‭ ‬بسبب‭ ‬قيود‭ ‬الأسرى‭ ‬والمحتجزين‭.‬

. من‭ ‬يبدأ‭ ‬أولا‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬يستمر،‭ ‬وإسرائيل‭ ‬فقدت‭ ‬‮«‬المبادءة‮»‬‭.‬

. القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬مخنوقة‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬الأسرى،‭ ‬فهي‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬كل‭ ‬قواتها‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬يرفع‭ ‬خطر‭ ‬فقدانهم‭.‬

. إسرائيل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تعرف‭ ‬أن‭ ‬الضغط‭ ‬الذي‭ ‬مارسته‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الفائتة‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬ولد‭ ‬هذا‭ ‬الانفجار‭.‬

. سيناريو‭ ‬الرد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬قاسيا،‭ ‬ستحاول‭ ‬إسرائيل‭ ‬تدمير‭ ‬كل‭ ‬البنية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وتعود‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬الى‭ ‬سلسلة‭ ‬اغتيالات‭ ‬القيادات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وتحويل‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬سجن‭ ‬حقيقي‭.‬

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