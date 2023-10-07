بابكو إنرجيز راعيا ذهبيا لمنتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2023

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- Akhbar Al Khaleej) أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة العاشرة من منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية، التي ستقام تحت رعاية كريمة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، عن انضمام شركة بابكو إنرجيز راعيا ذهبيا للمنتدى الذي ينعقد خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر 2023 بمركز البحرين العالمي للمعارض والمؤتمرات بمنطقة الصخير.
وبهذه المناسبة قال السيد مارك توماس
الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز إن دعم النسخة العاشرة من منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية ينطلق من الإيمان بالإمكانيات الهائلة للذكاء الاصطناعي للدفع قدمًا بالابتكار ورفد جهود تحقيق أهداف الاستدامة في قطاع الطاقة، مؤكدًا تطلعه إلى ما يمكن أن تقوم به تقنيات الذكاء الاصطناعي من تطوير هائل في العمليات إلى جانب دورها المحوري في دعم خطط تحول الطاقة.
وأوضح أن قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل كم كبير من البيانات وتحسين سير العمليات وتقييم احتياجات الصيانة وتدعيم عملية صنع القرار بالمعلومات اللازمة لها أهمية كبيرة في مساعي بناء مستقبل الطاقة النظيفة والمستدامة ذات الكفاءة العالية. الجدير بالذكر أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية قد دعت كافة الوزارات ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد للمشاركة في المنتدى بالتسجيل عبر www . egovforum . bh . كما يمكنهم الاتصال على مركز اتصال الخدمات الحكومية 80008001 لمزيد من المعلومات والاستفسار.
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