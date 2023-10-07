بابكو إنرجيز راعيا ذهبيا لمنتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬مارك‭ ‬توماس

الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬إن‭ ‬دعم‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬الإيمان‭ ‬بالإمكانيات‭ ‬الهائلة‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للدفع‭ ‬قدمًا‭ ‬بالابتكار‭ ‬ورفد‭ ‬جهود‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دورها‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬خطط‭ ‬تحول‭ ‬الطاقة‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬قدرة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬تحليل‭ ‬كم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬وتحسين‭ ‬سير‭ ‬العمليات‭ ‬وتقييم‭ ‬احتياجات‭ ‬الصيانة‭ ‬وتدعيم‭ ‬عملية‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬بالمعلومات‭ ‬اللازمة‭ ‬لها‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مساعي‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬والمستدامة‭ ‬ذات‭ ‬الكفاءة‭ ‬العالية‭. ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬قد‭ ‬دعت‭ ‬كافة‭ ‬الوزارات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والأفراد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬بالتسجيل‭ ‬عبر‭ ‬ www ‭.‬ egovforum ‭.‬ bh ‭. ‬كما‭ ‬يمكنهم‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬اتصال‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬80008001‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬والاستفسار‭.‬