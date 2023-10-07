مجلس الشورى ينتخب نائبي رئيس المجلس اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتنعقد‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬الإجرائية‭ ‬للمجلس‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬حيث‭ ‬تبدأ‭ ‬أعمالها‭ ‬بتلاوة‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬44‭) ‬لسنة‭ ‬2023م‭ ‬بدعوة‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬للانعقاد‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬فيما‭ ‬سيلقي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬كلمة‭ ‬بمناسبة‭ ‬افتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬انتخاب‭ ‬النائبين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬حيث‭ ‬تنص‭ ‬المادة‭ (‬6‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬للمجلس‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يبدأ‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أول‭ ‬اجتماع‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬كل‭ ‬دور‭ ‬انعقاد‭ ‬بانتخاب‭ ‬نائبي‭ ‬الرئيس‮»‬‭.‬

‭ ‬وتنص‭ ‬المادة‭ (‬16‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬انتخاب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬والنائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالتتابع‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬جلسة‭ ‬للمجلس‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬كل‭ ‬دور‭ ‬انعقاد،‭ ‬وذلك‭ ‬بالأغلبية‭ ‬المطلقة‭ ‬للحاضرين،‭ ‬فإن‭ ‬لم‭ ‬تتحقق‭ ‬هذه‭ ‬الأغلبية‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬أعيد‭ ‬الانتخاب‭ ‬بين‭ ‬الاثنين‭ ‬الحائزين‭ ‬أكثر‭ ‬الأصوات،‭ ‬فإن‭ ‬تساوى‭ ‬مع‭ ‬ثانيهما‭ ‬غيره‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الأصوات‭ ‬اشترك‭ ‬معهما‭ ‬في‭ ‬انتخاب‭ ‬المرة‭ ‬الثانية،‭ ‬ويكون‭ ‬الانتخاب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬بالأغلبية‭ ‬النسبية،‭ ‬فإن‭ ‬تساوى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأغلبية‭ ‬النسبية‭ ‬أجرى‭ ‬المجلس‭ ‬الاختيار‭ ‬بينهم‭ ‬بالقرعة‭. ‬وتقدم‭ ‬الترشيحات‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬خلال‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬يحددها،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يتقدم‭ ‬لشغل‭ ‬منصب‭ ‬النائب‭ ‬إلا‭ ‬مرشح‭ ‬واحد،‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬فوزه‭ ‬بالتزكية‭. ‬وتكون‭ ‬عملية‭ ‬الانتخاب‭ ‬سرية،‭ ‬وتجرى‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬علنية،‭ ‬ويعلن‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬انتخاب‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬ثم‭ ‬النائب‭ ‬الثاني،‭ ‬وإذا‭ ‬خلا‭ ‬مكان‭ ‬أيهما‭ ‬لأي‭ ‬سبب‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬يجرى‭ ‬انتخاب‭ ‬من‭ ‬يحل‭ ‬محله‭ ‬بذات‭ ‬الطريقة،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الخلو‭.‬