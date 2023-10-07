مجلس الشورى ينتخب نائبي رئيس المجلس اليوم

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- Akhbar Al Khaleej) يعقد مجلس الشورى اليوم (الأحد) جلسته الأولى (الإجرائية) لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، وذلك بعد أن يتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بافتتاح دور الانعقاد، وإلقاء خطاب جلالته السامي بهذه المناسبة.
وتنعقد الجلسة الأولى الإجرائية للمجلس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، حيث تبدأ أعمالها بتلاوة الأمر الملكي رقم (44) لسنة 2023م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، فيما سيلقي رئيس مجلس الشورى كلمة بمناسبة افتتاح أعمال دور الانعقاد، وذلك قبل أن ينتقل المجلس إلى انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس، حيث تنص المادة (6) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن «يبدأ مجلس الشورى أول اجتماع له في بداية كل دور انعقاد بانتخاب نائبي الرئيس».
وتنص المادة (16) من اللائحة أنه يتم انتخاب كل من النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بالتتابع في أول جلسة للمجلس في بداية كل دور انعقاد، وذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين أكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية النسبية أجرى المجلس الاختيار بينهم بالقرعة. وتقدم الترشيحات إلى رئيس المجلس خلال المدة التي يحددها، وإذا لم يتقدم لشغل منصب النائب إلا مرشح واحد، أعلن رئيس المجلس فوزه بالتزكية. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية، ويعلن رئيس المجلس انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس ثم النائب الثاني، وإذا خلا مكان أيهما لأي سبب من الأسباب يجرى انتخاب من يحل محله بذات الطريقة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الخلو.
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