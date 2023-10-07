وزير البلديات: المجالس البلدية شريك أساسي في عملية البناء والتطوير

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- Akhbar Al Khaleej) أكّد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة الدور الكبير الذي تقوم به المجالس البلدية في رسم خطط وبرامج الوزارة، باعتبارها شريكاً أساسياً ومهماً في عملية البناء والتطوير وبما يُحقّق أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
وشدد على أنّ المجالس البلدية تسهم عبر خططها وبرامجها في تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق طموحهم في الحصول على خدمات تتميز بالسرعة والكفاءة، منوّهاً بالشراكة الفاعلة والبنّاءة بين وزارة شؤون البلديات والزراعة والمجالس البلدية في تنفيذ كافة المشاريع الخدمية والبلدية.
جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس وأعضاء مجلس بلدي المنطقة الشمالية، بحضور مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة وعدد من مسؤولي الوزارة.
وناقش مع أعضاء المجلس البلدي عدداً من المشاريع الخدمية في المحافظة الشمالية وتعزيز آلية التواصل والتعاون مع المجلس البلدي، لإنجاز المشاريع وتسريع تقديم الخدمات، وفق أعلى معايير الجودة والتميّز.
وبحث وزير شؤون البلديات والزراعة مع المجلس البلدي خطّة التشجير في المحافظة الشمالية، مؤكداً دور الأهالي وجهودهم في تفعيل الشراكة المجتمعية لتحقيق أهداف هذه الخطة المهمة، كما استعرض مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي خطة أعمال النظافة، وسُبل تطويرها.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية الدكتور شبر الوداعي بتعاون الوزارة مع المجالس البلدية لتسهيل مهامها الوطنية، كما أشاد باللقاءات الدورية التي تجمع المجالس البلدية مع وزير شؤون البلديات والزراعة وكوادرها لمتابعة كل ما يتعلق بالعمل البلدي بصورة مستمرة ودائمة من أجل تسهيل وتيسير أعمالها، مؤكداً أنّ المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية تعمل معاً لتحقيق الأهداف المشتركة التي تتمثّل بتقديم خدمات متميّزة ومُستدامة.
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