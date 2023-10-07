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وزير البلديات: المجالس البلدية شريك أساسي في عملية البناء والتطوير

10/7/2023 7:11:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬الوزارة،‭ ‬باعتبارها‭ ‬شريكاً‭ ‬أساسياً‭ ‬ومهماً‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬البناء‭ ‬والتطوير‭ ‬وبما‭ ‬يُحقّق‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬تسهم‭ ‬عبر‭ ‬خططها‭ ‬وبرامجها‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬وتحقيق‭ ‬طموحهم‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬تتميز‭ ‬بالسرعة‭ ‬والكفاءة،‭ ‬منوّهاً‭ ‬بالشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬والبنّاءة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬كافة‭ ‬المشاريع‭ ‬الخدمية‭ ‬والبلدية‭.‬

‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية،‭ ‬بحضور‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬المهندسة‭ ‬لمياء‭ ‬الفضالة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوزارة‭.‬

‭ ‬وناقش‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الخدمية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬وتعزيز‭ ‬آلية‭ ‬التواصل‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي،‭ ‬لإنجاز‭ ‬المشاريع‭ ‬وتسريع‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات،‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬والتميّز‭.‬

وبحث‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬خطّة‭ ‬التشجير‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬دور‭ ‬الأهالي‭ ‬وجهودهم‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬هذه‭ ‬الخطة‭ ‬المهمة،‭ ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬خطة‭ ‬أعمال‭ ‬النظافة،‭ ‬وسُبل‭ ‬تطويرها‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬الدكتور‭ ‬شبر‭ ‬الوداعي‭ ‬بتعاون‭ ‬الوزارة‭ ‬مع‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬لتسهيل‭ ‬مهامها‭ ‬الوطنية،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬باللقاءات‭ ‬الدورية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬وكوادرها‭ ‬لمتابعة‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعمل‭ ‬البلدي‭ ‬بصورة‭ ‬مستمرة‭ ‬ودائمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسهيل‭ ‬وتيسير‭ ‬أعمالها،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنّ‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬والأجهزة‭ ‬التنفيذية‭ ‬تعمل‭ ‬معاً‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تتمثّل‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متميّزة‭ ‬ومُستدامة‭.‬

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