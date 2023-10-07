محافظ المحرق: تكريم رواد العمل الوطني من مدن وقرى المحافظة رمضان المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق باسمه وباسم جميع أهالي المحافظة خالص التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بدعوة مجلسي الشورى والنواب لافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، متمنين للسادة الأعضاء كل التوفيق في خدمة المواطنين والوطن.
جاء ذلك خلال المجلس الأسبوعي لمحافظة المحرق، بحضور العميد عبدالله بن خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق، والنائب الدكتور محمد رفيق الحسيني عضو مجلس النواب وسعادة النائب حمد فاروق الدوي عضو مجلس النواب، وعدد من رجالات وأهالي المحافظة، الذي بارك من خلاله الأهالي دعوى انعقاد مجلسي الشورى والنواب، رافعين خالص الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة على الاهتمام بمجلسي الشورى والنواب الذي يؤكد حرصهم على مواصلة دعم وتعزيز دور السلطة التشريعية في ترسيخ الحياة الديمقراطية.
ومن جانب آخر، أكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في جهودها لتكريم رواد العمل الوطني من كل مدنها وقراها في حفل مقرر عقده خلال شهر رمضان المقبل. كما أشار إلى استمرار اللجنة المعنية بتنظيم هذا الحفل برئاسة العميد عبدالله بن خليفة الجيران نائب المحافظ وتضم في عضويتها عددًا من رجالات ووجهاء محافظة المحرق، في اختيار رواد العمل الوطني من رجال ونساء المحافظة، الذين يعتبرون فخرًا لها.
وخلال المجلس، أكد النائب الحسيني أهمية تعزيز التعاون بين المجلس النيابي ومحافظة المحرق، من أجل متابعة تنفيذ المشاريع التنموية في المحافظة ومناقشة المواضيع المشتركة التي تهم الأهالي. بدوره، أكد النائب الدوي ضرورة التنسيق والتعاون مع جميع الجهات لتسريع وتيرة تنفيذ المقترحات والمشاريع.
وفي مداخلات الأهالي، طالب رواد المجلس بأهمية تفعيل الاستثمار الحقيقي لسواحل محافظة المحرق، مطالبين بضرورة البدء في استغلال تلك السواحل بإقامة الشواطئ العامة، والمطاعم والمقاهي والمنتجعات والفنادق، وإقامة الفعاليات والأنشطة الموسمية.
كما طالب الأهالي، بعدم إهمال البيوت والشقق المهجورة وضرورة إيجاد حلول جذرية لها، لما لها من تأثير خطير على المجتمع، مقترحين وضع الكاميرات الأمنية على جسور المشاة لحمايتها من العبث والتخريب.
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