محافظ المحرق: تكريم رواد العمل الوطني من مدن وقرى المحافظة رمضان المقبل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المجلس‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬والنائب‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬رفيق‭ ‬الحسيني‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وسعادة‭ ‬النائب‭ ‬حمد‭ ‬فاروق‭ ‬الدوي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رجالات‭ ‬وأهالي‭ ‬المحافظة،‭ ‬الذي‭ ‬بارك‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الأهالي‭ ‬دعوى‭ ‬انعقاد‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬رافعين‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للقيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬والحكومة‭ ‬الرشيدة‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬حرصهم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬الحياة‭ ‬الديمقراطية‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أكد‭ ‬المحافظ‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬جهودها‭ ‬لتكريم‭ ‬رواد‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مدنها‭ ‬وقراها‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬مقرر‭ ‬عقده‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المقبل‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬اللجنة‭ ‬المعنية‭ ‬بتنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬برئاسة‭ ‬العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ‭ ‬وتضم‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬رجالات‭ ‬ووجهاء‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬رواد‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬ونساء‭ ‬المحافظة،‭ ‬الذين‭ ‬يعتبرون‭ ‬فخرًا‭ ‬لها‭.‬

وخلال‭ ‬المجلس،‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬الحسيني‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي‭ ‬ومحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬ومناقشة‭ ‬المواضيع‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬الأهالي‭. ‬بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬الدوي‭ ‬ضرورة‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬لتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المقترحات‭ ‬والمشاريع‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬مداخلات‭ ‬الأهالي،‭ ‬طالب‭ ‬رواد‭ ‬المجلس‭ ‬بأهمية‭ ‬تفعيل‭ ‬الاستثمار‭ ‬الحقيقي‭ ‬لسواحل‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬مطالبين‭ ‬بضرورة‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬تلك‭ ‬السواحل‭ ‬بإقامة‭ ‬الشواطئ‭ ‬العامة،‭ ‬والمطاعم‭ ‬والمقاهي‭ ‬والمنتجعات‭ ‬والفنادق،‭ ‬وإقامة‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬الموسمية‭.‬

كما‭ ‬طالب‭ ‬الأهالي،‭ ‬بعدم‭ ‬إهمال‭ ‬البيوت‭ ‬والشقق‭ ‬المهجورة‭ ‬وضرورة‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬جذرية‭ ‬لها،‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬خطير‭ ‬على‭ ‬المجتمع،‭ ‬مقترحين‭ ‬وضع‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬جسور‭ ‬المشاة‭ ‬لحمايتها‭ ‬من‭ ‬العبث‭ ‬والتخريب‭.‬