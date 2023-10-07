الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل يشارك في اجتماع الفريق العامل المعني بالاتجار بالأشخاص في فيينا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته،‭ ‬أن‭ ‬جريمة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬العابرة‭ ‬للحدود‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬تطورًا‭ ‬مستمرًا‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬ارتكابها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬عملاً‭ ‬دؤوبًا‭ ‬لمتابعتها‭ ‬ورصدها،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬التصدي‭ ‬لها،‭ ‬بهدف‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬وضمان‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬اتخاد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬والتدابير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة،‭ ‬تستند‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬قانونية،‭ ‬ورؤية‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬نابعة‭ ‬من‭ ‬ثقافة‭ ‬متجذرة‭ ‬اجتماعيًا،‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬وصون‭ ‬حقوق‭ ‬الجميع‭ ‬دون‭ ‬استثناء،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أكسبها‭ ‬ثقة‭ ‬ومكانة‭ ‬دولية‭ ‬بارزة‭. ‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تعمل‭ ‬بصورة‭ ‬دائمة‭ ‬على‭ ‬خطين‭ ‬متوازيين،‭ ‬يتمثل‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مراجعة‭ ‬وتطوير‭ ‬الأنظمة‭ ‬والتشريعات،‭ ‬تفضي‭ ‬إلى‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬مستقرة،‭ ‬والآخر‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬خبراتنا‭ ‬ومنجزاتنا‭ ‬وإمكانياتنا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬للتصدي‭ ‬لهذه‭ ‬الجريمة،‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬للدول‭ -‬لاسيما‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬بحكم‭ ‬التقارب‭ ‬الثقافي‭ ‬والاجتماعي‭- ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وجدد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬تأكيد‭ ‬إيمان‭ ‬المملكة‭ ‬بضرورة‭ ‬التكاتف‭ ‬الدولي‭ ‬للتصدي‭ ‬لجريمة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المجتمعات،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬المملكة‭ ‬للدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تبذله‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬والمنظمات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جهود‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬عالميا‭.‬