الـبـحـريـن تـدعـو إلـى تكثـيـف الجهود لإحلال السلام وإقامة الدولة الفلسطينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت وزارة الخارجية أن مملكة البحرين تتابع بقلق تطورات الأوضاع في قطاع غزة بين فصائل فلسطينية والقوات الإسرائيلية، التي تسببت في مقتل وإصابة العشرات، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتهدئة والوقف الفوري للتصعيد حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
وحذرت الوزارة من أن استمرار القتال سيكون له تأثيرات سلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود الرامية إلى إحلال السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته والعمل على وقف الاقتتال بين الطرفين وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي الإنساني، والدفع بجهود العملية السلمية، وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
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