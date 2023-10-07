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الـبـحـريـن تـدعـو إلـى تكثـيـف الجهود لإحلال السلام وإقامة الدولة الفلسطينية

10/7/2023 7:11:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتابع‭ ‬بقلق‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بين‭ ‬فصائل‭ ‬فلسطينية‭ ‬والقوات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬وإصابة‭ ‬العشرات،‭ ‬ودعت‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬والتهدئة‭ ‬والوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للتصعيد‭ ‬حفاظًا‭ ‬على‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات‭. ‬

‭ ‬وحذرت‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬القتال‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬تأثيرات‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إحلال‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والدائم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وطالبت‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بالاضطلاع‭ ‬بمسؤولياته‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬الاقتتال‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وفقًا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬والدفع‭ ‬بجهود‭ ‬العملية‭ ‬السلمية،‭ ‬وإقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭. ‬

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