الـبـحـريـن تـدعـو إلـى تكثـيـف الجهود لإحلال السلام وإقامة الدولة الفلسطينية

‭ ‬وحذرت‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬القتال‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬تأثيرات‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إحلال‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والدائم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وطالبت‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بالاضطلاع‭ ‬بمسؤولياته‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬الاقتتال‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وفقًا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬والدفع‭ ‬بجهود‭ ‬العملية‭ ‬السلمية،‭ ‬وإقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭. ‬

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