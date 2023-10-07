الملك يرعى افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس اليوم
التاريخ
10/7/2023 7:11:09 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، فيشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، وذلك اليوم الأحد الموافق الثامن من شهر أكتوبر 2023م.
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