خلال دورة مجلس حقوق الإنسانتحالف حقوقي دولي يشيد بجلالة الملك كقائد للسلام والتسامح العالمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





في‭ ‬إطار‭ ‬إنجاز‭ ‬أعماله‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالدورة‭ ‬54‭ ‬للمجلس‭ ‬الدولي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬أشاد‭ ‬تحالف‭ ‬دولي‭ ‬للمنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬المركز‭ ‬الاستشاري‭ ‬بالأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬بقيادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬بحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬كقائد‭ ‬عالمي‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والتسامح‭ ‬العالمي،‭ ‬وبتجربة‭ ‬جلالته‭ ‬الدولية‭ ‬الرائدة‭ ‬المعنية‭ ‬بمناهضة‭ ‬التمييز‭ ‬والعنصرية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلام‭ ‬والتسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬الإنساني‭ ‬المشترك‭ ‬بالعالم،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬التحالف‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الأربعين‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬والأربعين‭ ‬لأعمال‭ ‬المجلس،‭ ‬والتي‭ ‬عقدت‭ ‬بقصر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بجنيف‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬وخصصت‭ ‬لمناقشة‭ ‬البند‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أجندة‭ ‬أعمال‭ ‬المجلس‭.‬

‭ ‬وخلال‭ ‬جلسة‭ ‬النقاش‭ ‬العام‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبند‭ ‬التاسع‭ ‬قدم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬المستشار‭ ‬عيسى‭ ‬العربي‭ ‬بيان‭ ‬التحالف‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬داعياً‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬الاسترشاد‭ ‬بتجربة‭ ‬البحرين‭ ‬الرائدة‭ ‬برعاية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الهادفة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الغايات‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها،‭ ‬وبجهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بنشر‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلام‭ ‬والتسامح‭ ‬بالعالم،‭ ‬مشيداً‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬بتجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬اعتبارها‭ ‬أنموذجاً‭ ‬حضارياً‭ ‬للسلام‭ ‬والتسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬الإنساني‭ ‬المشترك‭ ‬بالعالم،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬تقديره‭ ‬الكبير‭ ‬للإسهامات‭ ‬الدولية‭ ‬الحضارية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للرؤية‭ ‬الإنسانية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ومشروع‭ ‬جلالته‭ ‬الحضاري‭ ‬والإنساني‭ ‬العالمي‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬بتنظيم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬لحوار‭ ‬الشرق‭ ‬والغرب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعايش‭ ‬الإنساني‮»‬،‭ ‬وتدشين‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬البحرين‭ ‬للحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‮»‬،‭ ‬وإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬وجعل‭ ‬البحرين‭ ‬مركزاً‭ ‬عالمياً‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والتسامح‭ ‬بالعالم،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬تدشين‭ ‬‮«‬كرسي‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‮»‬،‭

‬وتأسيس‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للسلام‭ ‬السيبراني‮»‬،‭ ‬وبإطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للإيمان‭ ‬في‭ ‬القيادة‮»‬،‭ ‬وتدشين‭ ‬‮«‬وسام‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬في‭ ‬مجملها‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬الإنساني‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الديانات‭ ‬والمذاهب‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وليسهموا‭ ‬جميعاً‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬السياسات‭ ‬والممارسات‭ ‬الهادفة‭ ‬لتعزيز‭ ‬السلام‭ ‬والتسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬الإنساني‭ ‬المشترك‭ ‬بالعالم‭.‬

وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق‭ ‬قاد‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬حامل‭ ‬المركز‭ ‬الاستشاري‭ ‬بالأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬تحالفاً‭ ‬حقوقياً‭ ‬دولياً‭ ‬لتقديم‭ ‬بياناً‭ ‬مكتوباً‭ ‬تحت‭ ‬البند‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬المجلس‭ ‬الدولي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬عبر‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬لأعمال‭ ‬المجلس،‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬من‭ ‬الأوضاع‭ ‬البائسة‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬العالم‭ ‬والمرتبطة‭ ‬بالانتهاكات‭ ‬والتجاوزات‭ ‬العنصرية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬التمييز‭ ‬العنصري‭ ‬تجاه‭ ‬الاخرين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬صور‭ ‬وأشكال‭ ‬التمييز‭ ‬العنصري‭ ‬بالعالم،‭ ‬ومشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتجربتها‭ ‬الدولية‭ ‬الرائدة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وباعتبارها‭ ‬تجربة‭ ‬ملهمة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أنموذج‭ ‬حضاري‭ ‬للسلام‭ ‬والتسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬الإنساني‭ ‬المشترك‭ ‬بالعالم‭.‬

وتناول‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بالأمس،‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬إرث‭ ‬حضاري‭ ‬وإنساني‭ ‬يعزز‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬السلام‭ ‬والتسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الثقافات‭ ‬والأديان‭ ‬والكيانات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وهو‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تعزز‭ ‬بالرعاية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وسعي‭ ‬جلالته‭ ‬الدائم‭ ‬والمستمر‭ ‬لتعزيز‭ ‬قيم‭ ‬السلام‭ ‬والتسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬الإنساني‭ ‬بالعالم،‭ ‬ومن‭ ‬شراكة‭ ‬يتميز‭ ‬بها‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وتجمع‭ ‬مختلف‭ ‬مكوناته‭ ‬المجتمعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والدينية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والإنسانية‭ ‬والفكرية،‭ ‬وما‭ ‬تحرص‭ ‬عليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬ضمان‭ ‬تمتع‭ ‬الجميع‭ ‬بكامل‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬الأساسية‭ ‬دون‭ ‬تمييز،‭ ‬وسعي‭ ‬الحكومة‭ ‬الرشيدة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لتعزيز‭ ‬قيم‭ ‬الحوار‭ ‬والتعايش‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الأديان‭ ‬والثقافات‭ ‬والحضارات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ومن‭ ‬التزامها‭ ‬القوي‭ ‬بتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والتسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬الإنساني‭ ‬المشترك،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬احترام‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬للجميع‭ ‬بشكل‭ ‬متساوٍ‭ ‬ودون‭ ‬تمييز،‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬الإرث‭ ‬الإنساني‭ ‬والثقافي‭ ‬للشعوب‭ ‬والمجتمعات‭ ‬الإنسانية‭ ‬واحترام‭ ‬تنوعها‭ ‬واختلافها‭.‬