جواز السفر الإلكتروني للبحرين من أجمل الجوازات في العالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت مؤسسة Regula ، التي تعد من المؤسسات العالمية الرائدة في مجال التحقق وفحص مستندات السفر والهوية، أن جواز السفر الإلكتروني لمملكة البحرين الذي دشنه الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مارس 2023 يعتبر واحدا من أجمل جوازات السفر على مستوى العالم.
ووفقًا للمؤسسة، يتميز تصميم جواز السفر البحريني، الذي يعد ضمن أجمل 12 جواز سفر على مستوى العالم، بأنه يمثل رحلة بصرية عبر الزمان والمكان، إذ يظهر ما تتمتع به مملكة البحرين من أجواء عربية مميزة مع حصان راكض وصقر، كما يتميز بأسلوبه الخاص الذي لا مثيل له؛ إذ يروي جواز السفر البحريني قصصا من تاريخ مملكة البحرين كونها مركزا لتجارة اللؤلؤ، كما يعرض الإنجازات الحديثة والرؤية المستقبلية للمملكة 2030.
وأشار التقرير إلى أن إحدى أبرز مزايا جواز السفر البحريني تلك اللمسات المميزة التي تظهر في صفحاته من خلال الأشعة فوق البنفسجية التي تظهر المعالم الفلكية المهمة التي يمكن رؤيتها في سماء البحرين، بما في ذلك الأبراج والنجوم الأساسية.
جدير بالذكر أن جواز السفر الإلكتروني لمملكة البحرين يحتوي على خصائص أمنية حديثة وتقنيات عالية يستخدم بعضها لأول مرة في جوازات السفر.
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