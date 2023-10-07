جواز السفر الإلكتروني للبحرين من أجمل الجوازات في العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووفقًا‭ ‬للمؤسسة،‭ ‬يتميز‭ ‬تصميم‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬البحريني،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬ضمن‭ ‬أجمل‭ ‬12‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬بأنه‭ ‬يمثل‭ ‬رحلة‭ ‬بصرية‭ ‬عبر‭ ‬الزمان‭ ‬والمكان،‭ ‬إذ‭ ‬يظهر‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أجواء‭ ‬عربية‭ ‬مميزة‭ ‬مع‭ ‬حصان‭ ‬راكض‭ ‬وصقر،‭ ‬كما‭ ‬يتميز‭ ‬بأسلوبه‭ ‬الخاص‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬له؛‭ ‬إذ‭ ‬يروي‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬البحريني‭ ‬قصصا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كونها‭ ‬مركزا‭ ‬لتجارة‭ ‬اللؤلؤ،‭ ‬كما‭ ‬يعرض‭ ‬الإنجازات‭ ‬الحديثة‭ ‬والرؤية‭ ‬المستقبلية‭ ‬للمملكة‭ ‬2030‭.‬

وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬مزايا‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬البحريني‭ ‬تلك‭ ‬اللمسات‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬صفحاته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأشعة‭ ‬فوق‭ ‬البنفسجية‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬المعالم‭ ‬الفلكية‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬رؤيتها‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأبراج‭ ‬والنجوم‭ ‬الأساسية‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬خصائص‭ ‬أمنية‭ ‬حديثة‭ ‬وتقنيات‭ ‬عالية‭ ‬يستخدم‭ ‬بعضها‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬جوازات‭ ‬السفر‭.‬