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اعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار للطلبة المستفيدين من مكرمة أبناء العشائر-رابط

10/7/2023 3:12:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج طلبات إساءة الاختيار والإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة حيث بلغ عدد هذه الطلبات (654) طلب، للتعرف على نتيجة طلب الإنتقال الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:

وعلى الطلبة الذين تمت الموافقة لهم على الإنتقال متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات المعنية للتعرف على مواعيد إستكمال إجراءات التسجيل.

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