افراح ال خليفة و ال البداينة - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تمت مساء الجمعة جاهة كريمة من ال خليفة واقاربهم وانسبائهم ومحبيهم لطلب المهندسة دانا كريمة العقيد المتقاعد الأستاذ وائل البداينة لابنهم الشاب مجد هشام خليفة
وقام بالطلب السيد اسماعيل خليفة ابو إياد ورد بالقبول معالي وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات .
وحضر الجاهة عدد كبير من اصحاب السعادة والعطوفة والشيوخ والوجهاء مشاركين الطرفين فرحتهم ومباركين لهم.
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