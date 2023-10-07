المقاومة : على اسرائيل أن تنتظر ردنا المزلزل

المقاومة : على اسرائيل أن تنتظر ردنا المزلزل
التاريخ
10/7/2023 3:12:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أنه على إسرائيل أن تقف على رجل واحدة وتنتظر ردنا المزلزل، بعد قصفها لبرج فلسطين وسط مدينة غزة.
روسيا اليوم
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