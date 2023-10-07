نقابة المحامين الاردنيين تتوقف عن الترافع الاحد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت نقابة المحامين منتسبيها للتوقف عن الترافع في جميع محاكم المملكة عند الساعة 11 من صباح غد الأحد دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وللوصاية الهاشمية على المقدسات في فلسطين.
وحيت النقابة البطولات التي يخوضها الشعب الفلسطيني المجاهد ومقاومته الباسلة، والنصر الذي حققته على الكيان الصهيوني الغاصب.
ودعا المجلس أعضاء النقابة للمشاركة في وقفة العز والشموخ التي دعت إليها النقابات المهنية لدعم صمود للشعب الفلسطيني ومقاومته أمام مجمع النقابات في تمام الساعة الواحدة ظهرا.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN07102023000208011052ID1107206042
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.