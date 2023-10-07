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نقابة المحامين الاردنيين تتوقف عن الترافع الاحد

10/7/2023 3:12:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت نقابة المحامين منتسبيها للتوقف عن الترافع في جميع محاكم المملكة عند الساعة 11 من صباح غد الأحد دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وللوصاية الهاشمية على المقدسات في فلسطين.
وحيت النقابة البطولات التي يخوضها الشعب الفلسطيني المجاهد ومقاومته الباسلة، والنصر الذي حققته على الكيان الصهيوني الغاصب.

ودعا المجلس أعضاء النقابة للمشاركة في وقفة العز والشموخ التي دعت إليها النقابات المهنية لدعم صمود للشعب الفلسطيني ومقاومته أمام مجمع النقابات في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

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