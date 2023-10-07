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الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن حصيلة الإصابات في الضفة الغربية

10/7/2023 3:12:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم السبت تعامل طواقمه مع 51 إصابة في الضفة الغربية بما فيها القدس.

ووفقا لأحدث بيان صدر عن الهلال الأحمر فقد توزعت الإصابات على النحو التالي:
22 إصابة بالرصاص الحي.
6 إصابات بالرصاص المطاطي .
17 إصابة بالغاز المسيل للدموع
إصابتان اعتداء بالضرب.
إصابة طعن بالسكين جراء اعتداء مستوطن في ياسوف


وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن إجمالي الشهداء والجرحى اليوم السبت بلغ 198 شهيدا و1610 إصابة بجراح مختلفة.
يأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

روسيا اليوم

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