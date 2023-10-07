طالبان تعرب عن دعمها لفلسطين بعد تصعيد الصراع مع إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعربت طالبان عن دعمها لفلسطين على خلفية التصعيد الأخير مع إسرائيل، ودعت دول المنطقة والمجتمع الدولي إلى كبح العنف من جانب إسرائيل.
ونشرت وزارة الخارجية في حكومة طالبان في أفغانستان بيانا على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، جاء فيه: "تتابع وزارة خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية عن كثب الأحداث الأخيرة في قطاع غزة وتعتبر أن وقوع مثل هذه الأحداث يأتي نتيجة لانتهاك إسرائيل حقوق الفلسطينيين"
وتابع البيان: "تدعم إمارة أفغانستان الإسلامية الحق الشرعي والتاريخي والقانوني للفلسطينيين في أن يكون لهم دولة مستقلة على أرض الفلسطينيين التاريخية وتدعو الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي وخاصة الدول ذات النفوذ في المنطقة إلى منع جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الفقير".
روسيا اليوم
MENAFN07102023000208011052ID1107206039
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.