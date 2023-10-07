اختتام مسابقة العقبة للخط العربي الموسم الثالث

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -اختتمت مسابقة العقبة للخط العربي الموسم الثالث بهدف حفظ التراث العربي والإسلامي في مجال الخط وتمكين الشباب من الانخراط في هذا الفن الجميل.
وخلال الحفل الذي رعاه، أمين عام وزارة الثقافة الدكتور ماهر نفش، قال مدير مديرية ثقافة العقبة طارق البدور إن المسابقة انطلقت بتنظيم من جمعية أمواج للثقافة والفنون لتشجيع الشباب على الاهتمام بالخط العربي وتنمية مواهبهم .
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