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إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

10/7/2023 3:12:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.
وأفادت مصادر ، بأن مواجهات اندلعت بالقرب من حاجز بيت فوريك، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي بالأرجل، وآخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالأرجل، وإصابة عدد آخر بالاختناق.

وفا

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