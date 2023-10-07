إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.
وأفادت مصادر ، بأن مواجهات اندلعت بالقرب من حاجز بيت فوريك، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي بالأرجل، وآخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالأرجل، وإصابة عدد آخر بالاختناق.
وفا
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