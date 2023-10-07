مصادر عبرية: مقتل 3 من قادة الشرطة الإسرائيلية

مصادر عبرية: مقتل 3 من قادة الشرطة الإسرائيلية
التاريخ
10/7/2023 3:12:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت مصادر عبرية مساء يوم السبت، إن 3 من قادة الشرطة الإسرائيلية قتلوا خلال اشتباكات مع فلسطينيين.
روسيا اليوم
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