القسام تقصف تل ابيب بـ 150 صاروخا وتدفع نتنياهو ووزرائه نحو الملاجئ

القسام تقصف تل ابيب بـ 150 صاروخا وتدفع نتنياهو ووزرائه نحو الملاجئ
التاريخ
10/7/2023 3:11:48 PM
(MENAFN
- Amman Net) أعلنت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام، قصف تل أبيب بـ (150) صاروخا، وذلك ردّا على قيام قوات الاحتلال بقصف برج سكني وسط مدينة غزة.وأعلنت مصادر طبية اصابة مستوطنين على الأقل بجراح خطيرة جرّاء القصف.وتسبب قصف القسام بتعليق اجتماع حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، ولجوئه ووزرائه إلى الملاجئ، بحسب ما نقلت قناة الجزيرة عن مراسلتها.وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قال في تصريح مقتضب: "أما وقد قام الاحتلال بقصف برج فلسطين وسط مدينة غزة فعلى تل أبيب أن تقف على رجلٍ واحدة وتنتظر ردنا المزلزل".
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