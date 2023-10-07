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القسام تقصف تل ابيب بـ 150 صاروخا وتدفع نتنياهو ووزرائه نحو الملاجئ

10/7/2023 3:11:48 PM
(MENAFN- Amman Net) أعلنت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام، قصف تل أبيب بـ (150) صاروخا، وذلك ردّا على قيام قوات الاحتلال بقصف برج سكني وسط مدينة غزة.وأعلنت مصادر طبية اصابة مستوطنين على الأقل بجراح خطيرة جرّاء القصف.وتسبب قصف القسام بتعليق اجتماع حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، ولجوئه ووزرائه إلى الملاجئ، بحسب ما نقلت قناة الجزيرة عن مراسلتها.وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قال في تصريح مقتضب: "أما وقد قام الاحتلال بقصف برج فلسطين وسط مدينة غزة فعلى تل أبيب أن تقف على رجلٍ واحدة وتنتظر ردنا المزلزل".

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