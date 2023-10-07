وقفة حاشدة مساء اليوم قرب جامع الكالوتي( الرابية ) نصرة لـ غزة/ تصوير عمان نت - علي جادالله
التاريخ
10/7/2023 3:11:47 PM
(MENAFN
- Amman Net)
عمان نت - خرجت في العاصمة عمان قرب جامع الكالوتي ( الرابية ) مساء اليوم مسيرات ووقفات تضامنية نصرة للمقاومة الفلسطينية في غزة، ودعما لعملية طوفان الأقصى التي أعلنت كتائب القسام انطلاقها صباح السبت.
MENAFN07102023000209011053ID1107206033
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.