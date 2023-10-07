ثوري فتح يؤكد حق شعبنا بالدفاع عن نفسه في إطار وحدته الوطنية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/أكد المجلس الثوري لحركة "فتح"، حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه في إطار وحدته الوطنية التي يجب أن تحافظ عليها كل الأطراف على الساحة الفلسطينية، وأن "فتح" منخرطة في الدفاع عن شعبنا في كل مكان.

وشدد المجلس الثوري على ضرورة تعميق التلاحم في هذه المعركة البطولية، آملا من الجميع الدفاع عن قرانا وبلداتنا ومدننا وفي كل مكان أمام هجمات الاحتلال ومستوطنيه.

وفيما يلي نص بيان المجلس الثوري:

أمام عظمة شعبنا وهو يخوض معركة الدفاع عن كرامتة ومقدساته وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك القبلة الأولى للمسلمين، وأمام ما جرى ويجري على غزة الصامدة التي تعرضت ولا زالت لأبشع حصار مستمر منذ اكثر من عشرين عاما حيث اظهر شعبنا بطولة تاريخية يفخر بها.

شعبنا قدم بطولات متلاحقة منذ انطلاقة الثورة في الفاتح من يناير عام 1965 وما تلاها من انتصار في معركة الكرامة، وبطولات شعبنا في قلعة اشقيف وانتفاضاته المتلاحقة من أجل نيل الحرية والاستقلال.

إن شعبنا يدافع عن مقدساته الإسلامية والمسيحية والأقصى في ظل تواصل انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحقه أمام صمت دولي مريب، حيث أطلقت حكومة نتنياهو وبن غفير وسموترتش العنان للمستوطنيين الفاشيين للامعان قتلا بحق أبناء شعبنا العزل ومقدساته وأسراه في سجون الاحتلال.

وإننا في المجلس الثوري نؤكد حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه في اطار وحدته الوطنية التي يجب أن تحافظ عليها كل الأطراف على الساحة الفلسطينية، مؤكدين أن حركة فتح منخرطة في الدفاع عن شعبنا في كل مكان، مؤكدين لأبناء فتح خاصة ولكل أبناء شعبنا ضرورة تعميق التلاحم في هذه المعركة البطولية، آملين من الجميع الدفاع عن قرانا وبلداتنا ومدننا وفي كل مكان أمام هجمات الاحتلال ومستوطنيه.



