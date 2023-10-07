إصابة 4 مواطنين وإحراق منزلين في هجوم للمستوطنين على ياسوف

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN/أصيب 4 مواطنين على الأقل وأُحرق منزلان، مساء اليوم السبت، في هجوم للمستوطنين على قرية ياسوف، شرق سلفيت.
وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين من مستوطنة "تفوح" المقامة على اراضي المواطنين، بحماية قوات الاحتلال، هاجموا منازل المواطنين في الجهة الشرقية من القرية وأحرقوا منزلين، ما أدى لاندلاع مواجهات بينهم وبين الأهالي الذين تصدوا لهم.
MENAFN07102023000205011050ID1107206031
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.