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إصابة 4 مواطنين وإحراق منزلين في هجوم للمستوطنين على ياسوف

10/7/2023 3:11:33 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN/أصيب 4 مواطنين على الأقل وأُحرق منزلان، مساء اليوم السبت، في هجوم للمستوطنين على قرية ياسوف، شرق سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين من مستوطنة "تفوح" المقامة على اراضي المواطنين، بحماية قوات الاحتلال، هاجموا منازل المواطنين في الجهة الشرقية من القرية وأحرقوا منزلين، ما أدى لاندلاع مواجهات بينهم وبين الأهالي الذين تصدوا لهم.

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