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الاحتلال يغلق مداخل مخيم العروب شمال الخليل

10/7/2023 3:11:33 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مداخل مخيم العروب شمال الخليل بالسواتر الترابية
والمكعبات الإسمنتية.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال أغلقت بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، مداخل مخيم العروب المؤدية إلى "الطريق الالتفافي 60"، وعزلت المخيم عن محيطه، ومنعت المواطنين من الدخول إليه أو الخروج منه بمركباتهم عبر المداخل الرئيسية.

وفي وقت سابق، أصيب شابان بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات في مخيم العروب.

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