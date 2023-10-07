الاحتلال يغلق مداخل مخيم العروب شمال الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مداخل مخيم العروب شمال الخليل بالسواتر الترابية
والمكعبات الإسمنتية.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال أغلقت بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، مداخل مخيم العروب المؤدية إلى "الطريق الالتفافي 60"، وعزلت المخيم عن محيطه، ومنعت المواطنين من الدخول إليه أو الخروج منه بمركباتهم عبر المداخل الرئيسية.
وفي وقت سابق، أصيب شابان بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات في مخيم العروب.
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